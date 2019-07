Rivera cayó en la trampa. ¿Sabrá salir?

A nadie se le oculta que hay sectores políticos y sociales españoles, al margen de los nacionalismos periféricos que tratan de cambiar las reglas del juego político vigente que han cimentado el gran éxito político y económico de la Transición, aupado en la moderación de derechas e izquierdas.

Ni tampoco el que importantes medios de comunicación con intereses radicados allende nuestras fronteras les estén dando apoyo ante la indiferencia de quienes tendrían que defender los intereses estrictamente españoles ante la creciente colonización audiovisual foránea.

Y como actores principales de la decepción generalizada por sus actitudes y escasas aptitudes, la política actual está en manos de una generación de bisoños y desmedidamente ambiciosos dirigentes políticos más atentos a sus particulares o partidistas intereses que a los generales de España para cuya defensa y gestión fueron votados. Por tanto, no es casualidad que los políticos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestro país que el espectáculo de estos días ha corroborado.

En junio de 2018 se produjo la censura y caída de Rajoy y las encuestas del CIS a partir de entonces mostraron un empate técnico entre Ciudadanos y el PP en las expectativas de voto. Es decir que el virus de la ambición por el liderazgo de la derecha se estaba inoculando en Rivera. De ser el árbitro o bisagra entre PP y PSOE como sustituto de los nacionalismos periféricos, papel que tan rentable les ha resultado a vascos y catalanes desde la Constitución y que está en el origen del partido naranja, pasó a disputar al PP el liderazgo de la derecha.

Por tanto, a partir de ahí se gestó una doble estrategia. La primera, el cambio de Ciudadanos con su giro a la derecha estimulando la -muy rentable para el PSOE- división del voto de derecha acrecentada por la aparición de Vox y frenando la pérdida de votos socialistas hacia Rivera. La segunda, contrarrestar la fulgurante aparición de Podemos, que también jugó antes a sobrepasar al PSOE, ahondando su crisis interna y las diferencias entre Errejón e Iglesias con sus previsibles efectos políticos y electorales.

Cierto es que en el pasado mes de abril Ciudadanos mejoró mucho su representación en España, pero no logró superar al PP en su mayor crisis y con el peor resultado de su historia, que le sacó nueve escaños de diferencia cuando esperaban al menos igualarlo.

En el fracaso tanto de Podemos como de Ciudadanos en sus intentos mutuos de «sorpasso» está la ingenuidad de no tener en cuenta la importancia de contar con unas estructuras de partido asentadas por toda España que, a la hora de afrontar en realidad los comicios y no en la ficción de las encuestas, dejan sentir sus carencias. En general, los votantes son conscientes de que además de alcanzar el poder hay que tener equipos que sepan gestionarlo y estos no se improvisan como evidencian las defecciones que están apareciendo en los equipos naranjas del gobierno andaluz. Y como el propio vértigo que han experimentado los dirigentes socialistas de ver a líderes podemitas al frente importantes parcelas del gobierno.

Si analizamos las posibles coaliciones entre dos partidos con no insalvables diferencias ideológicas, está claro que los españoles han considerado como la mejor el entendimiento entre PSOE y Ciudadanos que tienen mayoría absoluta en el congreso para afrontar con solvencia el complicado panorama político nacional que se avecina; entre ambos llegan a los 180 escaños. La otra alternativa –políticamente inviable en mi opinión- es la de PSOE-PP con 189 escaños. Pero habiendo nacido Rivera para eliminar la influencia de los separatismos vasco y catalán en el congreso y en el gobierno de España, su animadversión hacia Sánchez arroja a éste en brazos precisamente de esos independentistas y de Podemos que ya sabemos a qué juegan.

Un cebo más que se lanzó para el éxito de la operación «ambición Rivera», se produjo la noche electoral en que con una hábil manipulación de la espontánea manifestación de alegría de los socialistas en Ferraz, se coreó la frase «Con Rivera no». Es decir había que impedir a toda costa la posible coalición del PSOE con Ciudadanos.

Y Rivera cayó en la trampa del desprecio socialista. Si, como uno más de la joven y bisoña generación política no tuviera tanta prisa por llegar al poder, en vez de plantear la lucha por la hegemonía de la derecha habría jugado la baza del gobierno de coalición con el PSOE dando mayor estabilidad al gobierno de España, condicionando hacia la moderación el gobierno socialista, con una oferta seria y un programa compartido bastante más factible que el engendro podemita en el gobierno. El fracaso de la investidura de Sánchez todavía le da la oportunidad de rectificar.

Si Sánchez desprecia esta oferta, el futuro político de Rivera mejoraría mucho como hombre de estado que sacrifica sus intereses inmediatos por los mayores de la nación. Y si consigue ese gobierno de coalición, con la visibilidad que una eventual vicepresidencia y varios ministerios de Ciudadanos le podrán facilitar a Rivera, también jugará a favor de su aspiración al liderazgo de la oposición al PSOE. Pues de fracasar todo e ir a nuevas elecciones en noviembre Ciudadanos será uno de los partidos perjudicados en mi opinión. Los abandonos de fundadores e importantes militantes naranjas de primera hora empiezan a evidenciarlo.

La nueva política de pactos que se impone exige que la defensa de los intereses generales de España pase necesariamente por renuncias de unos y otros buscando la confluencia de la mayor parte de proyectos comunes. Sin embargo, la estrategia de quienes quieren romper los consensos de la Transición estimulando el frentismo trata de hacer saltar por los aires la política de moderación -implícita en el eventual pacto PSOE/Ciudadanos- que tan buenos resultados han dado en nuestro país desde 1978. Además, en estos momentos de enorme crisis europea y de gobernabilidad en importantes países de la Unión, un gobierno español fuerte, unido en la imprescindible defensa de la Constitución ante la gestión de la crisis catalana de los próximos meses, también de la Unión Europea en sus principios y sin hipotecas de ningún tipo, podría cambiar los equilibrios de poder en Europa, lo que afecta a muchos intereses transeuropeos cuya defensa se ventila en gran medida en esos medios de comunicación coloniales arriba citados.

De no aprovechar la oportunidad que se le presenta a Rivera, creo que acabará achicharrado políticamente en una fútil estrategia de lucha contra Casado cuando las circunstancias son en cualquier caso ganadoras para él. Porque también recibirá su ración de culpabilidad de los eventuales problemas políticos que se van a presentar en breve. ¿Otro fracaso de similar origen y características al que experimentó Rosa Díez y su UPyD?. Me temo que, de no rectificar, lleva camino de ello.