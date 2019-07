Cuánto sueño robado

Vivimos de los sueños. No sé si uno sueña más de noche que de día. Lo de soñar lo vinculamos a lo de dormir. Están también las pesadillas, pero ese es otro tema. Quien mucho duerme poco vive, nos decían de chicos. Vivir mucho sinceramente considero que nos proporciona más sueños. Y desde luego que en nuestra Costa del Sol no son pocos los aficionados malaguistas que se toman la receta al pie de la letra.

En Málaga también sabemos de paciencia. Al futbolista japonés Shinji Okazaki se la estamos enseñando a nuestra manera. El marbellí Javier Ontiveros la maneja a golpe de tuit de la mejor forma que puede, apenas sin noticias sobre su posible hégira hasta Villarreal. Pero él sabe de sobra de los ritmos pausados en el club que más madruga de todos. Porque al que madruga Dios le ayuda. Y es bien temprano, o bien tarde, según se mire, cuando el presidente de la entidad blanquiazul, el sheik Al Thani, más activo se muestra en ese cometido de erigirse en «jeque tuitero» e interaccionar con la siempre fiel masa social malaguista.

De ese mismo entramado digital han salido fichajes sorprendentes después de cobrar, nunca mejor dicho, todo el brillo necesario ciertos resúmenes de jugadores en YouTube, a modo de highlights con sus acciones más vistosas. Ya sabemos que en estos tiempos no suele llegar más lejos el que más corre o pelea sobre el terreno de juego, sino aquel que mejor mueve sus redes sociales con un buen editor de videos bajo su paraguas. Al menos es lo que ocurre en ese mundo de los sueños o universo paralelo al que sobre todo le sobra la paciencia.

Okazaki llegó el miércoles a Málaga. Desde entonces lleva esperando la firma de Al Thani para convertirse en nuevo delantero malaguista. Desconocemos si le jeque anda a estas alturas revisando letra pequeña por letra todo el contrato. O si quiere que le facilitemos highlights con los tres goles que el ariete anotó en Qatar, allá por 2011, cuando Japón levantó aquel título de campeón de la Copa de Asia. Incluso tenemos los tantos que Okazaki se apuntó en los mundiales de Sudáfrica y Brasil, frente a Dinamarca y Colombia, respectivamente.

La campaña de abonados del Málaga CF expresa este verano: «Cuántos días me has quitado el sueño». A cuántos la tilde se la he añadido yo, pero espero que nadie se vaya a molestar por ello. La frase podría ir dirigida a las últimas noches de terral, a estas semanas de Ontiveros mirando el WhatsApp cada cinco minutos, más que desesperado, o a esos nervios que ayer ya agotaban la paciencia de Okazaki. En la misma campaña de captación de socios, a esa premisa anterior se le añade otra: «Pero cuántos me has hecho soñar». Si no fuese porque el «sentimiento» está por muy por encima de fichajes y esperas, lo de haber sumado a estas alturas 15.000 abonados sería inimaginable.

Los gigantes del comercio electrónico señalan que nos da más placer esperar el pedido que luego abrirlo. Vivimos de los sueños y así soportamos las esperas. Las de los partidos aburridísimos, a base de soñar golazos de Ontiveros u Okazaki. Y ellos, a base de soñar el tuit o la firma del propio jeque.