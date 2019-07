¡Ay, Tana!

La triunfita Aitana Ocaña está de gira, pero hay una de sus canciones, titulada «El Trece», que no canta. Dejando de lado el problema que pueda suponer que esté de gira cantando el resto de su repertorio, vamos a centrarnos en que la chica tiene una canción que es suya, que grabó y que incluyó en su disco, pero que ahora ha decidido no cantar dando esta explicación: «He decidido no cantarla d momento en mis conciertos. Es una canción mía q m encanta pero no sé pq me da un poco de 'mal augurio' cantarla... y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espro que entendáis y pdáis respetar mi decisión temporal». Por otra parte, hay quejas porque Radio Nacional de España dejara de emitir A hombros de gigantes, un programa semanal de divulgación sobre ciencia. En La 2, en RTVE responde, salió la directora de Programas, Pilar Martín, echando balones fuera. Dice que seguirá en Radio 5 (o sea, baja a segunda división) y que no importa porque seguirá en podcast, que es donde la gente lo oye (sí, señora, yo por ejemplo, por un motivo fácil de entender: ¡se emite a las dos a tres de la madrugada!). Pero dijo algo más que puede estar bien: «Añadiremos contenidos científicos también a través de un acuerdo que hemos firmado con el CSIC, donde se incorporarán jóvenes y mujeres». En la academia de Operación Triunfo los concursantes reciben clase de muchas cosas, sin duda todas muy importantes, sin duda todas muy útiles en su preparación, y que, también sin duda, los seguidores del programa aprenden a valorar gracias a la relevancia que adquieren saliendo en un programa de éxito. ¿Y si añaden un poco de ciencia y racionalidad? ¿Y si alguno de estos científicos pasara por allí a ver qué pasa? RTVE tiene obligación por ley de ofrecer información, cultura, educación y de entretenimiento. ¿Qué tal si en la parte educativa de un programa de entretenimiento como «OT» añaden un poco de sensatez y dan herramientas para que la peña no diga, no haga y no difunda gilipolleces?