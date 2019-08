Tenemos nuevo ídolo malaguista. Todos le llamaremos «el chino», como ese amigo del barrio que tienes, sí. Pero es japonés. Y viene de jugar por ahí y hacerlo bien. «Apunta maneras», me dice un malaguista auténtico. Da igual que apunte o no maneras, es lo que hay y aunque fuera un paquete, le querremos.

El japo ha venido a darnos vidilla en un verano en el que alguno, de dentro, nos hubiera querido ver muertos.

Vamos a empezar la temporada, eso lo primero, y luego iremos viendo. Pero tengo ganas de que llegue a verse la nueva blanquiazul en La Rosaleda.

Tenemos un delantero que no conocemos, nos hemos quedado sin capitán y estamos a punto de quedarnos sin referente. Pero da igual, de verdad que da igual. Allí estaremos.

Nuestro japo será el referente, aunque dicen que casi se iba cansado de esperar, como el Stoichkov ese de mentira. No pasa nada, en serio. Que estamos porque queremos. A los malaguistas no nos tienen que contar miserias, que ya las conocemos y no queremos enterarnos. No se trata de ser palmeros o reventaores, se trata de que somos conscientes de la realidad de nuestro club. Que mañana nos descienden y desaparecemos, ahí estaremos los 15.000 tarados para animar al equipo. Como se llame, siempre que Málaga esté en el nombre.

El japo es ilusión, pero igual que Okazaki podría haber venido cualquiera. Que nos da igual. Que no tenemos más interés que ver a once tíos defendiendo nuestra camiseta, como si son once mataos.