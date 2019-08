'Las heridas de la izquierda', por Francisco Paz Baeza

Una enorme herida ha supurado en la izquierda española, abriendo una dolorosa brecha entre el PSOE y Unidas Podemos (UP). Los socialistas viran al centro-derecha y UP deriva hacia orillas rojizas. La desorientación y desasosiego de la ciudadanía progresista es total. Como en la novela de Saramago, "La Balsa de Piedra", Pedro Sánchez ha lanzado una piedra tan pesada que Pablo Iglesias, seguido por su nube de incondicionales, no puede o no quiere levantar. ¡Ojalá!, como en la obra de don José, estos incomprensibles comportamientos busquen el reencuentro y la reconciliación en la casa común de la izquierda.