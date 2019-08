Niego la mayor: ni Trabajo, ni Igualdad, ni siquiera la vicepresidencia en gananciales. El PSOE y Podemos no llegaron a un acuerdo porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se aguantan. Pereza da ver a tanto cerebro periodístico perdiendo el tiempo para ofrecernos minuto y resultado de cada lance de la negociación, a veces con lenguaje más cifrado que el de un oráculo. La política se ha convertido en un serial retransmitido por las redes y los medios, con hilos que, más que hilar, ovillan y apelmazan lo que hilan. Hay sobredosis de detalles (épica) y muy poca penetración psicológica (lírica). Y aquí lo que importa es si vamos a tener que volver a tomarnos el trabajo de votar; trabajar dos veces no siendo el móvil del esfuerzo el ejercicio de un derecho, sino el incumplimiento de una obligación; no habiendo sido nosotros vagos ni frívolos, sino ellos ineptos, falaces y egoístas. «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais», decía el replicante Roy Batty al final de «Blade Runner». Como Nexus 6, al que interpretaba Rutger Hauer, fallecido este viernes, los españoles íbamos a ver esta semana cosas que nunca hubiéramos creído; así, el primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la II República. No pienso caer en el desánimo por el curso acelerado de soberbia y avaricia que Sánchez e Iglesias nos han dado, pero, desde luego, este momento también se perderá en el tiempo. Y dan ganas de morir. Pero de hartazgo y aburrimiento.