Desahucios y embargos

El sistema actúa como una apisonadora con sus magistrados que firman lanzamiento contra las familias cuando no pueden pagar las letras de las hipotecas. Hacienda cobra intereses de demora y multas si las familias no les pagan las deudas dentro del plazo acordado pero ésos han menguado la economía y las familias son víctimas de esos pérfidos. Las cartas de embargo que ejecutan a la fuerza se llaman providencias de apremio. No suenan mal para ser tan malvadas. Ésos te cortan el agua si no lo pagas. Lo mismo acurre con la luz y gas ciudad. Los Estados del norte de Europa asume estos gastos si el ciudadano no puede pagar. Si los entes del Estado son deudores ante autónomos, pasan años hasta que pagan. Esta asimetría se debe a la doble moral de los gerentes tóxicos del Estado. Asfixian económicamente a los autónomos que son acreedores del Estado como proveedores, porque cargan con los gastos, el IVA y el IRPF sin haber cobrado. Conducen al autónomo acreedor del Estado a la insolvencia y ruina sin padecer falta de sueño. Los jueces no firman lanzamientos ni embargos contra los entes que esos gerencian ni contra el patrimonio privado de esos. La saña contra los emprendedores es evidente. La justicia no es igual para todos en esta sociedad anómala en Europa.

Bartolomé Florido

Torremolinos