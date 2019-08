Matar al hijo

Si no pudiéramos conversar en general sobre cualquier tema, esto es, salvando por acuerdo social el expreso comentario sobre sus posibles puntualizaciones, matices y excepciones, apenas podríamos platicar sobre nada. Permítanme, pues, comenzar esta columna exponiéndoles que, en general, salvando el Amor de Dios, no hay otro más desinteresado, profundo, gratuito e incondicional que aquel que generan los hijos en los padres. Ni la amistad, ni la familia, ni tan siquiera las relaciones de pareja, provocan una mirada como la que se irradia desde los padres a los hijos. Los hijos se alzan, le pese a quien le pese, y sigo hablando en general, como la mayor experiencia vital de entrega que una persona puede experimentar. Sin descansos, sin horarios, sin fines de semana, sin vacaciones, es decir, de por vida. También, por regla general, pudiera decirse que ese tipo de amor comienza a destilarse cuando interiorizamos y asumimos esa situación inicial de infinita dependencia por parte de los hijos hacia sus padres. Tan es así que, de repente, un día como otro cualquiera, te conviertes en las manos, los pies y la plena salvaguarda de alguien que no eres tú mismo. Curiosa y paradójicamente, dejas de ser el protagonista de tu vida y de tus días para darle ese papel a un desconocido, tu hijo, que, por decirlo así, acaba de llegar. Para entendernos: dejo de ser Robert Redford y me convierto en un secundario de Médico de Familia. Los hijos, evidentemente, generan un antes y un después, un ecuador vital, una mirada distinta que te hace volver a calibrar tus días, tu casa, tus fuerzas y tus horizontes. Es por los hijos, como no podría ser de otra manera, que comenzamos a comprender mejor a nuestros padres. Pero si les comento esto no es para divagar sobre los infinitos temas que, derivados de la paternidad, podríamos exponer sobre la mesa, sino para resaltar uno en concreto. El hijo no es sólo una responsabilidad, o un amor, o una carga. El hijo es una de las mayores oportunidades que la vida nos otorga para convertirnos en hombres buenos, en buenas personas. Les confieso, con el corazón en la mano, que, por mi parte, he llegado a un estado vital en el que, imaginando el fin de mis días y lo que pudieran referir sobre mí quienes me sobrevivan, lo que más me gustaría es que se me recordara como un hombre bueno. Por los hijos, en mayor o menor medida, uno comienza a embarcarse en esa inercia de pensar diariamente y a cada momento más en otro que en uno mismo. Los hijos no sólo nos preparan para amar sin condiciones sino que estimulan y edifican nuestra capacidad de comprensión, de perdón, de diálogo, de aceptación, de desprendimiento y de desapego. Todo esto, por supuesto, también se lo digo a ustedes en general. Pero la cuestión principal radica en que uno nace y comienza a crecer con sus dones y virtudes pero también con sus miserias, sus egoísmos, sus perezas, sus incongruencias y sus imperfecciones. Y, de repente, de la noche a la mañana, aparece una persona que te impulsa y te obliga a dar ese salto de fe para pasar del yo al tú. Una persona que, más que ninguna otra, te puede ayudar a que tus miserias desaparezcan bajo el peso de todas las bondades que la paternidad puede generar en ti y que, por ende, porque la bondad imprime carácter, también podrás irradiar allá por donde pases. A pesar de todo ello, tristemente, los números de Save the Children indicaron que, entre 2012 y 2017, cerca de 70 niños fueron asesinados por sus padres en España. Los recientes y presuntos filicidios de Azpeitia y Beniel no sólo representan la terrible abominación que trae consigo el arrancarle la vida al indefenso que, además, vive a tu cargo sino que, por otro lado, deriva igualmente en uno de los mayores fracasos vitales a los que, personalmente, podemos enfrentarnos. Una aberración tan antinatural como incomprensible que, en lo más íntimo, también cercena de un hachazo la frágil oportunidad de desarrollar una de las potencialidades más grandes del ser humano: la capacidad de redención, de permitir que aflore la mejor versión posible de nosotros mismos, de no rendirnos ante nuestras oscuridades y nuestros egos.