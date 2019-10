Pantalones de rico

Ahora que todos los columnistas hablan de Errejón yo aprovecho para comentarles que el otro día me compré un pantalón. Pareado majarón. Casi blanco. Muy elegante a juicio del dependiente. Los dependientes de comercio gobiernan el mundo. Estamos a su merced y a su merced nos vestimos. Nos halagan y nos ponen el ánimo cachondo y nos llevamos lo que no necesitamos.

El halago debilita, dice el clásico, pero más debilita que te digan feo. O gordo o sinsorgo. Los pantalones son un poco de verano. Los que compré, quiero decir, no todos los pantalones.

-Oiga, o son de verano o no son de verano, no se puede ser un poquito de verano.

Lo mismo que los de Bilbao nacen donde les da la gana, a mí el otoño me llega cuando me conviene, o mejor dicho, el verano se va de mí cuando yo lo decido. El caso es que archivé el pantalón en casa y a los tres días, cuando tenía un acto literario al que me apetecía ir blancopantalonado, me lo puse. Me quedaba como un guante. Como un guante que te queda grande. Pero hacía el apaño. Lo combiné con una camisa y me puse los zapatos, dónde se ha visto salir a la calle sin zapatos. Aunque bien mirado, si vas a un acto literario sin zapatos puede que un vicepresidente de Mancomunidad o Diputación o concejal piense que eres un literato bohemio de verdad y te dé una beca o una canonjía o una colaboración bien pagada en una revista literaria. Yo fundaría una llamada Cordones. Y debajo, en la cabecera, pondría el lema: la revista para gente con zapatos. Es obvio que si no tienes para zapatos es que no tienes para una revista literaria. Salvo que sea gratis.

Los pantalones. Cogí la cartera, las llaves, las otras llaves, el móvil, un bolígrafo y algunos otros adminículos más, kleenex, monedas, tarjetas de visita. Y entonces me di cuenta. El pantalón no tenía bolsillos atrás. Tampoco tenía ese pequeño y utilísimo para las monedas. Y, horror, los bolsillos de delante eran de esos como para meter las manos un poco y nada más. No sé cómo no me di cuenta. A mí es que me dicen guapo y delgado y qué bien le sienta todo y ya no atiendo a nada. Soy el cliente perfecto. Hacía mucho calor para llevar una chaqueta y la opción de meter algo en el bolsillo de la pechera de la camisa quedó descartada. Pero descartada desde hace años. Es más, rechazo las camisas con bolsillo en la pechera. Caí pronto en la cuenta: me había comprado unos pantalones para ricos. No de rico. Para rico. Para gente que no necesita llevar nada en los bolsillos. Nunca pagan, las cosas se las llevan otros. Me pregunté si el dependiente me había visto, además de hecho un adonis, pinta de millonario. Cambié de pantalones. Y me sentí raro. Yo no sé cómo hay gente que cambia de chaqueta y no se siente mal. Estuve todo el acto literario pensando en cuándo podría ponerme el pantalón. Tal vez para ir a comprar el pan, el móvil en la mano y un euro en uno de los flácidos bolsillos de delante. O para pasear cerca de casa. O un día anarco, es decir, sin portar documentación, ni tarjetas ni nada de nada. Toda una invitación a ir ligero de equipaje, también, los susodichos pantalones. Ahí están en el armario. Igual me compro un bolso.