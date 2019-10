Utilización política de la violencia

No se conoce proceso de secesión que no vaya precedido, o acompañado, de violencia. Y menos cuando el objeto de la secesión es un territorio que forma parte de un Estado perfectamente definido geográficamente desde hace siglos. Ni tampoco en aquel en que la mayoría de los ciudadanos son contrarios a esa amputación. Y ese es el problema del 'procés': que hay una evidente diferencia entre la fuerza de un Estado reconocido internacionalmente de la que pueda poner un ente regional con vocación de Estado, una posibilidad que no pasa de ser una ensoñación pequeñoburguesa. Muy sentida y tumultuaria en sus manifestaciones pero una ensoñación. La realidad quedó de manifiesto cuando se proclamó en el Parlament la independencia de Cataluña y acto seguido se desistió de ella para desencanto de unos manifestantes que se habían creído que tal enormidad era posible. Luego vino la huida de Puigdemont al extranjero para huir de la Justicia. Afortunadamente, el enfrentamiento se circunscribe a un intercambio de acusaciones sobre la maldad ajena. Especialmente sobre el uso partidista de la violencia. Los independentistas interpretan que el 1 de octubre de hace dos años el Estado español ejerció una violenta represión sobre pacíficos ciudadanos que solo querían votar. Las imágenes de policías golpeando dieron la vuelta al mundo. Y algo parecido ocurrió con una supuesta lista de heridos entre los aporreados por los guardias de los que se llegaron a contabilizar cerca de mil, sin que hubiera constancia de su ingreso en centros hospitalarios. Pese a todo, hay que reconocer que fue un error del gobierno de Rajoy enviar a la policía para requisar unas urnas en un referéndum que ya había sido declarado ilegal. Sobre todo, porque eso propiciaba la provocación y los incidentes. Han pasado dos años y los independentistas han incorporado esa fecha a su particular martirologio. Utilizar la violencia ajena (real o imaginaria) para el combate político es peligroso. Estos días, han sido detenidos siete miembros de un comando independentistas que supuestamente pretendía atentar contra torres de telefonía y postes eléctricos. El presidente de la Generalitat ha hecho públicas sus sospechas sobre una supuesta intervención del Gobierno en el asunto propiciando la detención en la víspera de que se conozca la sentencia del Supremo sobre el 'procés'. «Nosotros no somos violentos», ha dicho Torra insinuando que sus oponentes sí lo son. Algún portavoz independentista ha recordado maliciosamente que en sus filas no hay un señor X, críptica alusión a Felipe González en uno de los sumarios sobre los GAL que instruyó el juez Garzón tras abandonar el PSOE.