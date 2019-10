El alcalde De la Torre dijo el día uno de octubre que quería dos hospitales, uno al norte de la ronda, en la zona este y otro en los terrenos junto al Civil. Pero la gente evoluciona. El viaje, sobre todo el viaje interior, cambia al hombre. Ya nos lo enseñaron los clásicos. El viaje como evolución. No digamos nada el viaje de Málaga a Sevilla. Eso sí que transforma a un hombre político. Fue entrar al despacho del presidente Juanma Moreno, con un pelín de fanfarria como si aquello fuera la Casa Blanca recibiendo al secretario general de la ONU, y transformarse el asunto. Al salir, hop, que no, que un hospital. Solo uno. En el Civil. Los terrenos del Civil los cedió Elías Bendodo como presidente de la Diputación hace un tiempo para descongestionar, desbloquear el proyecto del hospital. Tal vez no es el mejor sitio, un poco congestionada la zona y tal, pero es un sitio.

Es mucho más de lo que se hizo desde que María Jesús Montero como consejera de Sanidad nos enseñara una maqueta la mar de mona que a saber dónde estará, desde aquí y gratis lanzamos la idea de un nuevo museo para Málaga, el de las maquetas, el de los proyectos maquetados nunca ejecutados, un maquetón Celiavillalobista del Guadalmedina podría presidir el recinto. El alcalde ha optado por aceptar lo que se le impone desde San Telmo. Pero no va a cejar, el alcalde nunca ceja, en su idea de que haya un centro sanitario al norte de la ronda. No porque le importe ese hospital, lo que más le importa es saltar la ronda, hacer ciudad (construir, vaya) más arriba de la autovía. Es verdad que resulta tontuno parar el crecimiento de Málaga, algo que (tal vez, quizás) se viera antes con malos ojos desde la Junta, pero no es menos cierto que tampoco sería muy lógico construir por construir en Los Montes habiendo otras zonas de expansión. En cualquier caso, creemos honestamente que a la zona este le hace falta un hospital. Un hospitalito, aunque sea, un algo con médicos y camas, que está El Palo de infraestructuras sanitarias como para que nadie se resfríe. La promesa del presidente de la Junta (comenzar en esta legislatura las obras) es arriesgada. Hace falta consignar dinero en los Presupuestos. También otras provincias aprietan.

Hay que comprarse un piso por el Civil, no veas si se van a revalorizar esos terrenos. En veinte años, seguramente, a juzgar por lo que tardan en empezar, y en ejecutarse, las obras del metro y los hospitales en Málaga. En cualquier caso, la maniobra sobre dónde irá el hospital tiene mucho de intento de zanjar el descojone comunicativo que había, que sí en el Civil, que si no, que sí aquí que si la Junta estudia, que si el alcalde dice, en lo que ha constituido, comunicativamente hablando, un descontrol. Y lo de que el hospital vaya a comenzar a edificarse esta legislatura está por ver. El único que no necesita un hospital es el escepticismo.