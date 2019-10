Diálogo en el Cementerio Inglés

Tras asistir a una velada de música y teatro, no he podido resistir la tentación y he esperado a que la concurrencia saliera para quedarme a solas con quienes ya se fueron. Desde mi escondite improvisado, oigo el chirriar leve de la verja y el sonido definitivo del candado al cerrarse, lo que me condena a pasar una noche en el Cementerio Inglés. Ahora sí puedo deambular en silencio entre las tumbas, leer las lápidas como si fueran páginas de piedra, hacer preguntas a las estatuas iluminadas por la luna. El ruido del tráfico hace las veces de murmullo del mar cercano; es un cementerio y es también una rareza, ubicado junto a una pizzería y casas de vecinos. Y también es un lugar imprescindible, un jardín de recuerdos del que voy a ser cronista.

Por supuesto, se cuentan historias de apariciones y fantasmas. Ojalá presenciara alguna, aunque solo fueran unos segundos imborrables. No vengo con intención de demostrar nada ni de grabar con la cámara de mi móvil al espectro que pudiera presenciar; además, pienso que le parecería de mal gusto y eso rompería la magia. Y eso es lo que he encontrado aquí, magia. Lo demás no importa.

Entonces oigo un crujido de ramas y hojas secas. Parece que alguien más ha tenido la misma idea que yo y se ha quedado esta noche. Intrigado, sigo el rastro del sonido y subo hasta la zona más antigua del cementerio, donde están las tumbas de conchas marinas. Allí, dos mujeres se miran la una a la otra. Van vestidas de épocas diferentes; sus cuerpos me parecen, en la relativa lejanía, imposibles, traslúcidos. Puede que sean dos actrices que ensayan, me digo, pero el caso es que se diría que flotan y que el viento se las va a llevar de un momento a otro. Me acerco un poco más; podría escucharlas si se decidieran a hablar. Al fin, lo hacen:

—Hola, Carmilla.

—¿Sabes quién soy?

—La primera vampira que se asomó a la literatura moderna. Mil veces mejor que Drácula, ese victoriano con la boca llena de ajos.

—Y tú eres€

—Ya llegará el momento de decirlo. Mientras tanto, podemos tener una conversación agradable.

—Tienes razón, hace una noche preciosa. La luna y las tumbas comparten el gusto por el silencio.

—¿Vienes mucho a pasear por aquí?

—No. De hecho, es la primera vez que salgo del libro.

—No vuelvas más. Que se jodan los lectores.

—¿Cómo dices?

—Quédate aquí, conmigo, nadie nos turbará. La gente es estúpida: teme los cementerios y ama los libros.

—¿Contigo, aquí? Gracias, pero prefiero mis páginas.

—No sabes lo que dices, querida. Aún eres joven.

—Y tú eres€

—Solo una sombra. Fui una mujer poderosa, algo imperdonable para muchos; para demasiados. Me atribuyeron atrocidades impresionantes. Cuando murió mi marido, me quedé sin ejército que me defendiera y un noble que quería mis posesiones se inventó historias absurdas que yo jamás pensé que alguien pudiera creer. Yo no era un ángel y a veces fui perversa e incluso cruel, pero no más que cualquiera de mis contemporáneos.

—Eres Erzsébet Báthory, la condesa de sangre. ¡Yo estoy basada en ti!

—Chica lista.

—¿No asesinaste a decenas de mujeres para bañarte con su sangre? ¿No estabas obsesionada con ser joven para siempre?

—No tuve tiempo para eso: me dediqué a leer, escribir y aprender idiomas, cosa que nadie en mis tiempos hacía. Incluso cuando me juzgaron, condenaron y emparedaron en mi propio castillo y solo me pasaban la comida a través de un agujero, hasta mi muerte, persistí en mis estudios.

—¿Nadie te ha reivindicado en estos siglos?

—Soy un icono de la maldad perfecta. Estoy en el libro de los récords como la asesina más prolífica de la historia. Incluso autores como Alejandra Pizarnik o Julio Cortázar se han cebado en mi negrísima leyenda.

—Hasta los buenos han sido malos contigo.

—Sin ti, Carmilla, no lo hubiera podido resistir. Doy por olvidadas mis penas y desgracias solo por este encuentro. Leerte ha sido amarte.

—Las veces infinitas que he llegado al castillo de Estiria y he seducido a Laura eran solo una distracción. Tú eres a quien he buscado siempre.

—Bésame, Carmilla, con tus labios fatales.

—Bésame, Erzsébet, y seamos felices un instante.