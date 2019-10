Escuredo, Clavero y Moreno Bonilla

Torra es una desgracia para Cataluña y para España. Puigdemont, en su exilio dorado, peor que peor. Ambos llaman a la desobediencia, agitan las calles y preparan el terreno adecuado para que cuando se conozca la sentencia del procés una parte de Cataluña, la minoritaria, se eche al carrer y monte un cipote de mucho cuidado. Apreteu, apreteu, pedía Torra a los CDR y bien que le obedecen. Torra dice que hay un solo camino: el que lleve hacia la república catalana. Torra y quienes están en esta senda saben que es un imposible, que mienten al pueblo y se mueven en la crispación como el estado natural donde debe cocinarse el independentismo. Mantener la tensión a costa de lo que sea es su objetivo.

Reflexionando sobre los aconteceres catalanes, su frentismo y hacia dónde va, me venía el recuerdo de una noche mágica, donde anidó el espíritu de la Transición: debate y diálogo; respeto y dignidad. Es lo que veo en las fotografías de Pablo Juliá que nos llevan a los años de la transición democrática andaluza, cuya exposición se inauguró ayer en sala de exposiciones de la Fundación Unicaja en Almería y que cuenta con el apoyo del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía. En las más de 100 fotos, hay dos personajes que encarnan como nadie este espíritu: Rafael Escuredo y Manuel Clavero. Desde la discrepancia ideológica uno y otro, en eternas noches de diálogo, fueron capaces de diseñar la autonomía andaluza por el artículo 151 de la Constitución. Andalucía sigue estando en deuda con estos dos políticos que dieron lo mejor de sí para tengamos autonomía plena.

Un grupo de privilegiados, profesores y periodistas entre otros, tuvimos la inmensa fortuna de asistir al homenaje que la Fundación Escuredo rindió al profesor y político Manuel Clavero Arévalo. Fue una noche mágica, de magia arabesca nunca mejor dicho, porque tuvo lugar en el impresionante edificio de la Fundación Tres Culturas, en la Isla de la Cartuja (Sevilla) y teniendo como maestro de ceremonias a su director José Manuel Cervera. Noche que se volvió especialmente intensa cuando Rafael Escuredo tomó la palabra. Historia viva de Andalucía, capacidad de hombre de Estado para reconocer el papel jugado por Manuel Clavero quien no dudó en dimitir como ministro poniendo por delante los intereses del pueblo andaluz a los de su partido, Unión de Centro Democrático, y a los del Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Tanto Escuredo como Clavero fueron dos hombres de Estado a los que Andalucía debe su autonomía y los dos, en sus intervenciones, dejaron ver que el respeto, el diálogo, el debate; el tesón y la dignidad marcaron aquellos años en los que se construía el estado de las autonomías.

Entre los asistentes la mayoría habíamos vivido la Transición en primera persona pero dos, no. Son los que yo llamo, políticamente, hijos del Estatuto. Se sentaban en la mesa presidencial y eran Elías Bendodo, consejero de Presidencia del Gobierno andaluz y Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta, que seguían con enorme interés las palabras de Escuredo y de Manuel Clavero. A los dos les fue dado conocer de primera mano cómo se cocinó la autonomía andaluza. El presidente de la Junta hizo suyo el análisis de lo que la autonomía ha representado para nuestra tierra, dijo estar identificado al cien por cien con el espíritu que animó la Transición, mostrando un enorme respeto por dos de los personajes históricos allí sentados, ejemplo de trabajo, esfuerzo, ideas claras y responsabilidad. Moreno Bonilla, quizás tocado por la magia de la noche y ante la sorpresa de no pocos de los asistentes ya baqueteados por no pocas promesas, dijo que su Gobierno hará todo lo posible, y más, para que esta etapa tan trascendental de la reciente historia de Andalucía se conozca y estudie. Resulta lamentable que en nuestras escuelas e institutos, salvo contadísimas excepciones, se margine una etapa única en la historia de Andalucía, con más luces que sombras. Y como dijo uno de los asistentes: «le tomamos la palabra a Juanma Moreno». Y yo me sumo.

PD.- (1) Los independistas catalanes le dan munición a Albert Rivera, hundido como estaba. Cataluña será, de nuevo, su único argumento. Le falta pedir que el Ejército tome las calles catalanas. Todo se andará.

(2) Málaga será tierra de provisión para Errejón. Hay encuestas que le dan un escaño, como en Sevilla. Queda por ver Cádiz y Granada. Más País puede tocar la línea de flotación de Teresa Rodríguez. Veremos.