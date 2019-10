Días felices

La risa es el beso fugaz de la felicidad. Espontánea, imprevisible, sin medida de tiempo, abre un instante en el que todo se detiene, se abre, se goza, se comparte y de nuevo el regreso a la normalidad. Es igual que un pájaro que salta del cielo o de la rama a tus pies y te olvidas de la huida de todo lo que te aprisa o te aprisiona. El otro día Pablo Denis, mientras ejercitaba su flexibilidad en pilates, me dijo que yo tenía que ser una persona feliz porque siempre tenía una palabra para la sonrisa. Incluso porque hasta de mí mismo me reía con la soltura traviesa de un niño descalzo que corre liebre sobre las piedras En parte lleva razón. A pesar del peso de los problemas, del silencio discreto con el que se sobrellevan reveses, injusticias, heridas, vacíos, todo lo que la naturaleza humana afila contra el rostro, la espalda o el estómago, hago de la sonrisa una mirada y una actitud sobre las cosas y las diferentes realidades de lo cotidiano. Es mi puente entre la tristeza y la vida. Mi manera de limpiar las telarañas en las que a veces nos enredamos sin sentido. Puede que en ocasiones la aflicción o el pesimismo, el miedo o el cansancio, se agazapen como una sombra dentro de los ojos y tenga más ganas de respirar a solas o de salir de la batalla, pero enseguida me brota una chispa o la encuentro en lo que me rodea y con la risa me despejo. Igual que si abriese las alas y revolotease por encima de un charco al que dibujarle un deseo.

No sé si a esto Tal Ben-Shahar, el doctor en psicología y filosofía por la Universidad de Harvard que acaba de visitar España, lo llamaría felicidad. Lleva más de 25 años dedicado a estudiarla y en la Universidad de Columbia imparte un seminario acerca de la misma. También Aristóteles lo hizo hace 2.500 años, decidiendo que dependía de la realización activa y comprometida de las capacidades. Igualmente le dieron vueltas Demócrito entendiéndola como la liberación de los miedos; Antinestenes que la descubría a través de las virtudes; Epícteto convencido de que depende de tres cosas: la voluntad, las ideas respecto a los acontecimientos en los que estás envuelto y el uso que hagas de esas ideas, y Platón para quién la felicidad consistía en el conocimiento de uno mismo. Personalmente hago de los dos últimos las alforjas de mi propio concepto. No obstante todos llevan razón en cierto modo y con empeño didáctico divulgaron las claves de su sabiduría reflexiva. Sin embargo que poco los hemos estudiado a fondo o qué malos somos en poner en práctica sus enseñanzas ya que demasiados siglos después seguimos sin entenderla, sin conquistarla, sin encontrándola cuando miramos el mar sin hacernos preguntas. No es extraño que esta semana en Madrid Tal Ben-Shahar haya afirmado que desde hace años tiene claro el diagnóstico: la felicidad constante no existe. Lo ha dicho en unas jornadas sobre educación organizadas en Madrid por la Fundación Telefónica, IE University y la Fundación Santillana. En las mismas, según reportajes y entrevistas a fondo en torno a su discurso, ha señalado que para él es el estrés el que principalmente provoca que no entendamos la felicidad ni tampoco la disfrutemos. Lo mismo que lo impide la carencia de una educación emocional que considere al miedo, a la rabia, a la ansiedad, energías de relación que bien gestionadas conducen a que la felicidad se valore y sea asequible. Insiste igualmente en la necesidad de no perseguir constantemente la cresta de nuestras ambiciones ni a otorgarle a la felicidad el resplandor equívoco del peso de lo material o de lo social. Desde los relatos cortos de La Biblia lo sabemos. Ni el dinero, ni la posesión laboral ni el poder dan la felicidad, aunque sea verdad lo que Marite Galdón argumenta cuando entre cañas sale este tema: llorar a bordo de tu yate es mejor que hacerlo bajo un puente en medio de la tormenta. Sin duda, lo material procura bienestar. Un estado socialmente alcanzable y medible en cuantificación mientras que la felicidad pertenece al ámbito de lo íntimo y es un estado de ánimo que no puede medirse ni individual ni colectivamente.

Los psicólogos como Ben-Slahar establecen que la infelicidad se ha extendido en nuestro tiempo y es la causa de un alto porcentaje de depresiones en todas las edades. Según el último informe de Eurofound el 14% de los jóvenes europeos entre 15 y 24 años están en riesgo de sufrir depresión y lideran el ranking países como Suecia (con una tasa del 41%), Estonia (27%) y Malta (22%). En España, donde la tasa de desempleo juvenil es más elevada, está por debajo del 10%. Y más de 400 millones de personas en el mundo sufren de algún trastorno psíquico, según la OMS, que termina siendo la principal causa de muerte entre las personas jóvenes de los países desarrollados es el suicidio. En gran medida la culpa es de la sociedad de consumo que ha producido una cosificación del individuo cuyo ánimo emocional cobra sentido principalmente en el acto de consumir y de competir. Dos cuestiones sujetas al estrés, a la carencia del deleite, del diálogo creativo y reflexivo con las acciones y exigencias de la vida. Se ha eliminado, sin apenas resistencia por nuestra parte, la conciencia de los placeres insignificantes: disfrutar del aroma de un café, de la textura de un postre, de la lectura concentrada y pausada, de un paseo por la naturaleza, del sexo con antifaz de sensualidad. Hemos olvidado el sentido que le damos a la vida, el tener un proyecto vital ilusionante y disponer de tiempo libre y compartir su goce. Al contrario, apostamos más, inducidos por el capitalismo social que nos aliena, por el individualismo, las vidas vacías y la comparación con los demás. Todo se entiende y se experimenta bajo la tiranía de lo veloz, del valor de lo material, de la acumulación y desecho de objetos publicitados para prometer felicidad: un coche, un móvil, una televisión. Poseemos una media de 10.000 objetos frente a los 236 que poseen las comunidades de los indios Navajo. Somos Diógenes compulsivos de lo inmediato, lo nuevo y lo efímero, incluso de experiencias encaminadas a obtener más dinero, más endeudamiento, más cosas, más deprisa, más lejos, más jóvenes si podemos pagar sus tratamientos. Su aliento, el que se mueve entre cada una de ellas y nos convierte en sus rehenes, es la insatisfacción crónica que producen.

Tampoco somos proclives a verbalizar la alegría, esa pompapola de la risa lúdica que busca promover el juego, el divertimento, la algarabía. Lo mismo que nos cuesta repartir de palabra y en alto los afectos somos remisos a expresar que nos sentimos contentos, felices o emocionados en un día cualquiera. Una pena porque la ciencia ya ha explorado la conexión entre la felicidad y la longevidad. Un análisis de 2018 de casi 10.000 británicos descubrió que aquellos que si lo dijeron tenían hasta 35% menos de probabilidades de morir prematuramente. En esa misma línea, un estudio de este año de Salud y Jubilación de Harvard 2019 descubrió que los optimistas tenían una probabilidad 24% veces mayor de mantener un envejecimiento saludable. Esto certifica que tener un sentido de propósito y significado en tu vida facilita a priori la posibilidad de vivir una vida más larga y feliz. Más aún si, como subraya el profesor de psicología Lyle Ungar, la persona es voluntaria en la sociedad de los dramas que deseamos sean invisibles y pasa tiempo en una organización benéfica, dando algo de sí misma. Este tipo de personas viven más debido a que su optimismo y su relación constructiva con los demás favorecen la reducción de la hormona del estrés cortisol, que controla la inflamación, el azúcar en la sangre y los niveles de presión arterial, todos los factores clave en el desarrollo de la enfermedad. Y sin duda es igualmente importante, como apuntan los estudios Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, aprender a practicar la gratitud por lo que te han dado, el perdón por lo que no eras y la confianza en construir emociones positivas sobre tu futuro. Está claro la felicidad viene de tu actitud ante cada día y problemas con los que vas conformándote y madurando como persona.

No es fácil tampoco en un Mundo que se desgarra constantemente en tragedias bélicas y por la depredación económica que no deja de cobrarse bajas humanas. Algunas personas llevan en su ADN el sentido de la felicidad y su búsqueda en lo insignificante, Pablo Denis, un hombre serio, cree que la mía es de quién siempre está regresando de una travesura. Otras aprenden a hacerlo, y aunque para otras es más difícil, lo importante es intentarlo y no olvidarse de que una sonrisa a tiempo desarma una tormenta, que la risa recobra la infancia y todo es más llevadero.

Así que no lo dejen para mañana. Sean felices desde este punto y final en el que empieza su sonrisa a despejar el día.