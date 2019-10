Ríete tú del 'efecto mariposa'. Eso de que una mariposa bate sus alas en Japón y mil cadenas causales después tiene lugar un terrible terremoto en California es muy bonito como eslogan publicitario, pero nadie ha podido demostrar realmente la conexión entre ambos fenómenos. Vale, vale, no me hablen de sistemas dinámicos caóticos. Vale, vale, ya sé que en el trabajo original de Lorenz la mariposa estaba en Brasil y no en Japón, y lo de que desencadenaba era un tornado en Texas y no un terremoto en California. A lo que voy es a que, si de verdad queremos trabajar con el caos, la televisión es un terreno mucho más adecuado que la física: el 'efecto Pasapalabra' hace referencia a que la supresión de un concurso a las ocho de la tarde en Telecinco puede provocar el cambio de presentador del programa de libros de La 2.

Y yo sí puedo probarlo. ¿Que no? Tomen nota: 'Pasapalabra' se retira de la programación y desciende la audiencia de Telecinco en los minutos en donde se emitía el 'rosco'. Esto provoca un descenso del informativo de Pedro Piqueras, lo que provoca un aumento del informativo de Vicente Vallés, lo que provoca la extensión de su duración, lo que provoca que 'El hormiguero' retrase su emisión, lo que provoca que La 1 retire su 'TVEmos' para competir mejor en el access time, lo que provoca que Elisa Mouliaá, su presentadora, quede en el paro, lo que provoca que acepte una oferta de Castilla-La Mancha TV para presentar su magazine matinal, que resulta ser un gran éxito y hace bajar un par de décimas los datos de 'A partir de hoy', poco, pero lo suficiente para que La 1 remodele esa franja horaria, lo que provoca que Máxim Huerta salga del programa y Rosa María Mateo lo coloque al frente de 'Página Dos', el programa de libros de La 2. Y finalmente el cambio en 'Página Dos' provoca un terremoto en California, un tornado en Texas, el batido de alas de dos mariposas, una en Japón y otra en Brasil, y que Christian Gálvez publique otro libro sobre Leonardo da Vinci.