Hoy toca hablar de menores, y de peligros a su alcance, de principio a fin. Me explico. Si le dan la vuelta al periódico, si es que no lo han hecho ya, podrán leer en nuestra portada que la mitad de los menores malagueños fuma en cachimba con asiduidad. Y a nuestro semanal marcaje en corto traemos este lunes detalles acerca de otra creciente amenaza, sobre adolescentes en particular y las clases más desfavorecidas en general: la proliferación de casas de apuestas deportivas en grandes y pequeñas ciudades.

Ayer hubo un grito unánime, a las puertas de la enésima campaña electoral en menos de un lustro, para que la sociedad española sea consciente de lo mucho que hay en juego. Autoridades en primer término, por una falta de regulación que clama al cielo, y ciudadanos de a pie mirando para otro lado seguimos sin reparar en que con nuestra indiferencia nos la estamos jugando. Tuvieron que echarse a la calle más de 150 colectivos para acaparar minutos de informativo diario y gritar bien alto que, entre otras muchas lacras de este siglo XXI, la adicción al juego de los más jóvenes ha tomado la cabeza.

Aquellas tragaperras Cirsa que con su rutinario soniquete ponían sintonía a miles de bares y cafeterías durante las últimas décadas del siglo pasado quedan reducidas a verdaderos juegos de niño si las comparamos con las millonarias cifras de negocio que esconden los modernos locales para apostar. Lo lamentable en estos tiempos es que a los mismos, en la mayoría de los territorios, no se impide el acceso a los menores. Y ellos se sitúan en primera fila de la vulnerabilidad, que parece que no lo tenemos claro o bien que no queremos tenerlo.

Los números oficiales nos remontan a lo que ocurría en España hace dos años. El negocio de las apuestas deportivas se disparaba de 300 millones de euros en 2012, restados los premios entregados, a casi 750 en 2017. Cuando escribo de números, tanto en el sector agroalimentario como en otro ámbito cualquiera, me gusta traer el volumen que genera la cultura en su conjunto (lo mismo porque presumimos de capitalidad cultural y es una realidad lo de que cada vez leemos menos y con peores argumentos). Pues resulta preocupante que este nuevo segmento del juego vaya vertiginosamente hacia los 1.000 millones como cifra anual de negocio y que el cine español apenas facturase 36 millones durante el primer semestre de este año. Es decir, en la fiesta malagueña de los Goya todo apunta a que, a diferencia de las últimas galas, no se podrá ni presumir de que la industria patria de este sector genera esos 100 millones al año en los que (al menos) parecíamos estancados.

Habrá quienes señalen que la regulación del juego presencial, que acapara el 94% del negocio en España, pondrá a salvo a quienes se inician en estas apuestas antes de los 18 años. Pero en la vertiente online tampoco hay que bajar la guardia, porque es la que más crece. De hecho, multiplicó en cinco años su facturación hasta por cuatro. Y el negocio crece, en parte, porque la Real Sociedad se ha quedado como el único equipo de Primera que se niega a lucir en su camiseta la publicidad de una casa de apuestas.