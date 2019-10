¿Tsunami en bajamar?

Un evento es algo que llega, y en principio de forma inesperada; así que propiamente un evento no se podría preparar. Pero un evento ya no es lo que era (casi nada lo es), y hoy lo más característico de un evento es que se prepara al detalle. El secesionismo anda montando de forma concienzuda un evento de larga duración para cuando llegue la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia sí sería un evento, pues aunque se trate de algo esperado, y tenga casi fecha, no se sabe bien qué dirá en concreto. O sea, la sentencia tiene todavía algo eventual, a diferencia de la movida –tsunami, la llaman– que preparan los secesionistas, acreditados ya ante el mundo como grandes constructores de eventos (en sentido actual). El problema es que todos sus eventos, hasta ahora, tenían un gigantesco espectáculo de masas como tema central, y las masas parecen estar allí en cuarto menguante.