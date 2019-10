La película de Amenábar

La nueva película de Amenábar, Mientras dure la guerra, está siendo objeto de boicot, al grito de 'Arriba España', en algunos cines. Las obviedades flagrantes, te dicen mucho de lo poco que tienes delante. Me explico. Alardear de raíces, creyendo a esta, tu raíz, como la más grande y privilegiada de las raíces, señalando virulentamente al paisano que no comulgue con la idea, es de un patetismo tal que hoy no se me ocurre otra cosa que recomendarles, a ellos, una lectura muy patriótica: El olor a sudor de los españoles, destilado por fray Íñigo. (S. XVI).

Dude del español que no dignifique su sobaquera. Somos grandes.

Francisco García Castro. Estepona

Manifestaciones amordazadas

La importancia de las manifestaciones colectivas en la calle se puede calibrar por el empeño que ponen los gobernantes de todo color en obstaculizarlas. Para no hablar de las infames 'leyes mordaza' en su contra –que un Gobierno en funciones no ha encontrado en un año tiempo para anular– se emplean a nivel local mil artilugios burocráticos para prohibirlas o disminuir su visibilidad. Más aún: Incluso en los principales buscadores de internet –para no hablar de otros medios de difusión– se manipulan los sitios que prometen notificarlas y hasta se multiplica su número, para desinformar y desalentar la participación en las manifestaciones, sin que una oposición dividida monte ningún sitio alternativo para contrarrestar ese montaje antidemocrático.

Diego Mas Mas. Málaga