Ventajas de entenderse

Muchas veces la distancia ayuda a ver mejor las cosas. Felipe González y Mariano Rajoy han coincidido en que el PSOE y el Partido Popular están obligados a entenderse en los principales asuntos de Estado que afectan a España. Habrá quienes piensen que cuando eso dependió de ellos jamás se produjo el acercamiento. En cierto modo puede que así sea, pero hay que saber extraer conclusiones prácticas de la historia, pedalear al ritmo de los nuevos riesgos que se detectan y sobremanera adaptarse a la falta de holgura parlamentaria. González y Rajoy dispusieron de dos mayorías absolutas, circunstancias en las que el poder gravita de una forma distinta sobre el que lo tiene. Este último maneja, además, otra perspectiva del asunto: disfrutó del bipartidismo y sufrió con zozobra la llamada nueva política que para él acabó con una moción de censura. Por una u otra razón el escenario previsible en que se movieron González y Rajoy, pese a las dificultades que siempre se dan, no es el campo de la deslealtad territorial que aguarda al gobierno que salga de las urnas, si es que de ellas sale algo parecido. Hay un tiempo peligroso por delante por la rebelión en Cataluña, y los indicadores marcan un horizonte económico especialmente sombrío. El mundo de hoy tampoco es el mundo de ayer. No lo fue tras la caída del Muro de Berlín, ni con la gran recesión de 2008. Nada resulta ser lo mismo después de movimientos sísmicos de esa naturaleza. En el anterior fracaso planetario de la economía, hubo directivos de Lehman Brothers que, además de ignorar las advertencias de los expertos y actuar por su cuenta aunque el riesgo lo corrieran otros, se empecinaron en no admitir que la compañía tenía problemas serios. El gran fracaso de los líderes políticos en este país puede ser empecinarse en ignorar que entenderse entre sí es la mejor forma de entender los problemas.