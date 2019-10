Ya es triste que lo tenga que dictar una ordenanza y no el sentido común: solo podrá ir un usuario por patinete. Caramba, en esta sociedad tenida por tan individualista hay demasiada gente que está dispuesta a compartir patinete. Casa no. Ni taxi. O riqueza. Patinete, sí.

Dos en un patinete, buen título para una película, mal guión para una calle peatonal. A mí lo que me interesa es cómo funciona ese dúo, esa sociedad patinetera a dos. Es decir, quién pone el esfuerzo, el pie a tierra para dar el primer impulso. Quién lleva los mandos, acelera, frena, para y decide si atropellar a un señor o no. Hay que tener mucha confianza para compartir patinete. Un patinete se comparte con un hijo o con un hermano. Al que le tengamos tirria, claro, que las probabilidades de hostiarse son bastantes.

A nuestro juicio, la ordenanza debe prohibir también que vayan tres en un patinete. La gente es muy aficionada a los tríos, no hay más que entrar en una web porno. Aunque lo pornográfico es que los ayuntamientos, como el de Málaga, no hayan ejecutado normas y ordenanzas sobre patinetes hasta ahora. A mí me encantan los patinetes, pero más me encanta ir tranquilo por la vida. Sobre todo, tranquilo por la calle Larios o Granada, es decir, por zonas estrictamente peatonales. Me encantan los patinetes, siempre que se usen por el carril bici y zonas habilitadas.

Un patinete con cuatro sería ya abusar. Eso sería un patinete familiar o mejor dicho, un camión, una caravana, un guirigay, tira por aquí, no tira por allí, vamos al museo, no vamos a la taberna, gira, gira, que no, cuidado. No no, nada de cuatro.

El área de Movilidad, una vez acabada su inmovilidad normativa, ha de decirlo claro: cuatro son multitud, señores y si quieren ir juntos se compran un tándem, bueno, un tándem es más bien de dos, pero ya me entienden. O dos motos con dos sidecares. El término sidecar se está perdiendo y a veces lo mejor de una columna es eso, rescatar un término en desuso. Sidecar. Yo era muy de sidecares de pequeño, que había unos juguetes, coches, motos y eso, pero que también traían sidecar.

No me imagino un patinete con sidecar, pero por si acaso, la norma ha de recogerlo claro. La definición canónica de sidecar es «un vehículo de una rueda enganchado al costado de una motocicleta, dando como resultado un vehículo de motor de tres ruedas y con capacidad de transportar una y en algunos casos dos personas adicionales a la motocicleta». Ya a gusto del consumidor, y dueño de la moto, queda si las personas adicionales son amigos o primos, un novio de Barakaldo, un opositor de Móstoles o una prima que ha venido a ver la ciudad aprovechando un mes de parón en su oficina. El sidecar siempre me ha recordado a Steve McQueen en La gran evasión. Los perseguían los nazis que pese a ser odiosos, en algunas películas aparecen como tontos, solo tontos, simplones. Al final, al final de la escena, McQueen era atrapado pese a manejarse en sidecar. Creo yo, que lo mismo me patina la memoria. No por zona peatonal.