'Abuelos', por Bartolomé Florido

He conocido desgraciadamente sólo a mi abuela materna de los 4 en total por parte de padre y madre. Ella se llamaba Carmen, apodada la «Melona», llegó a tener 16 nietos quienes la queríamos más que a nuestras madres. Ella vivía en un portal de calle Zamorano y gerenciaba un Kiosco sin techo; lo sacaba por las mañanas y lo recogía por las noches. Los nietos no hemos padecido escasez de pipas tostadas de girasol, altramuces, garbanzos tostados con polvos de cal, habas secas y fritas, polvos de algarrobas, caramelillos, regaliz, cacahuetes con cáscara, € Mi padre extraperlaba cartones de Chéster sin filtro y ella los vendía. Emigró a Barcelona con mi tío Eduardo, tía Isabelita y 5 nietos. El barrio la Trinidad la echó de menos. Yace hoy en Olesa de Montserrat. Ahora soy abuelo de 2 niños y he experimentado el amor que mi abuela sentía y nos daba incondicionalmente. Me emociona cuando mi nieto Héctor Tolo me ayuda a recoger el toldo en mi casa o cojo a Currito en brazos. Agradezco a la vida por dejarme conocerlos antes de que yo fallezca. Mi mujer brilla con luz propia cuando los abraza. Espero vivir más años para disfrutar con plenitud estos momentos mientras son ingenuos. Los niños no pueden compensar la escasez de amor de sus abuelos en otras relaciones. Saludos a los abuelos que han pasado el relevo a sus descendientes