Que te vaya bonito



Doy por seguro, que hay alguien hay fuera, que debido a la incompetencia virulenta de nuestros políticos, tendrá, por primera vez, la oportunidad de votar. No se lo esperaba, y le pilla ha contrapie.

Será parte importante en la resolución de este berenjenal. Está ante una situación insostenible.

Piensa pues, chico o chica del marrón, que como escribe el poeta Anton Vallet, las frases en mayúsculas a menudo esconden significados minúsculos. Si te encuentras muy presionado di como el poeta chileno Enrique Lihn: las profecías me asquean, y no puedo decir más. Si la indiferencia te abraza, lee a Szymborska : no hay escapatoria, la realidad nos acompaña en cada huida. No utilices tu teléfono para llamar al futuro. El futuro está ocupado(Juan Gelman). Empieza a distinguir una canción de un buen argumento. El cantante puede ser inocente, la canción nunca. Así dice John Berger.

Una última cosa, si te decides, la puntualidad es lo de menos. Que te vaya bonito

Francisco García Castro

Estepona