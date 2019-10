Treta, no broma

A lo largo de todo el procés, el personaje en el que se encarnaba -en este billete- la actuación de sus dirigentes era el astuto Ulyses, experto en tretas, engaños y trampas. De hecho si los demás cíclopes no ayudan al Polifemo herido es porque Ulyses le había dado un nombre falso, "nadie", y el gigantón respondía "nadie" cuando sus colegas le preguntaban quién le había herido. El caso es que al astuto Ulyses le funcionaban las trampas en sus aventuras y guerras. Pero, atención, eran tretas, no bromas. Si el punto culminante del procés, aquel 27 de octubre de 2017, hubiera sido sólo una broma ("iocandi causa"), las penas resultarían desproporcionadas. No fue una broma, sino una treta, un ardid, un gran farol si se quiere ver así, pero de los que, con las calles a reventar de manifestantes y la policía autonómica inhibida, pueden funcionar, y acabar cambiando la geometría de un Estado.