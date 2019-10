'Rebelion por el clima', por Pablo Osés Azcona

Acabo de pasar por la asamblea que han mantenido los acampados ante el Ministerio de transición ecológica. Unos 400 jóvenes. ¡Uno por cada 10 000 madrileños!. Les estoy muy agradecido porque son nuestras únicas fuerzas para la tremenda lucha que tenemos que librar contra el CO2. Poquísimas fuerzas para tan gigantesca pelea. Intentarán movilizar a la gran mayoría de los pasivos madrileños para que protesten antes de que sufran la tortura del clima. En ese momento se acercaban los yayoflautas. Bien, pero no bastan ni de lejos. Tenemos que apoyar la acampada. Tampoco he visto mucha prensa. Y eso que está bien informada. No como el patético alcalde que se proclama adalid del orden público y defensor de que no se acampe para proteger sus hierbitas , crezca el CO2 lo que crezca. Para más ridiculez les urgen la autoridad para que levanten su acampada porque el día 12 van a desfilar por ahí las fuerzas armadas. Los políticos prefieren a las caras fuerzas armadas, que pasan del CO2, y persiguen con saña a las verdaderas fuerzas no sólo más baratas y útiles para España si no que son las que tenemos para salvarnos del atolladero climático. Con tanta Ia ya no les queda nada de inteligencia humana.