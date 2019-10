Contemplo somnoliento y despijamado el incendio social en Cataluña a través de la televisión, que necesita espectáculo e imágenes y que gana audiencia con el desorden, los incendios y el caos. Contemplo la pantalla pero veo a través de la ventana como una gaviota va a posarse al edificio de enfrente. Ya me decían de pequeño que me entretenía con una mosca que pasara, pero las moscas le van pasando a uno por la vida y por delante durante tanto tiempo que al final han de pasar otras cosas para entretenerme, como las gaviotas, que ya no viven solo cerca del mar. El mar siempre está lejos. «Arde el mar», que diría Gimferrer. «No hay nada más bello que contemplar todas las veces que el mar intenta besar a la playa. Y no importa que esta lo ponga una y otra vez de patitas en la calle», dice la poeta norteamericana Sarah Kay. Habrá que hacerle unos versos similares a los ríos. Al menos al Manzanares, Madrid, donde hay también gaviotas.

Afirmaba Julio Camba que cuando la gente normal mira el mar ve una gran superficie de agua, pero que él lo que veía era un asunto para el artículo. Era ver una vaca y pensar no en una vaca y sí en un artículo sobre la vaca. Decía.

Un artículo sobre una vaca debería ser blanco y con manchas negras. No sé si con cuernos. Un artículo o columna con cuernos te puede embestir y dejarte mal herido durante el desayuno. Ahora con lo de Cataluña hay artículos que son veneno y otros que son nutritivos como carne de ternera. La dieta del lector ha de ser variada, pero tengo la impresión que la mayoría elige columnas de la gente de su cuadra o de su establo o de su ideología. Para reforzarla. Los canales «todo noticias» deberían llamarse todo incidentes. Algunos informativos dicen «el tsunami democrático» ha organizado tal y cual, cayendo en la trampa del lenguaje, metiéndonos de rondón en la cabeza lo de democrático. Ocupar un aeropuerto no lo ve uno como ejercicio democrático. Tampoco enfrentarse a la policía o impedir a la gente que vaya a trabajar. Nadie podrá impedir empero el vuelo de las gaviotas, que ahora dicen los biólogos que tienen varios vertederos del centro de la Península como parada donde alimentarse cuando desde el Báltico van hacia el sur. Ya dijo Ortega que el problema de Cataluña no se arregla, se sobrevelleva. Mejor sería entretenerse con las moscas, que tienen mala prensa pero son la mar de distraídas. La mar.