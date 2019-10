Autopista de peaje

La Diputación ha planteado la posibilidad de liberar el peaje de la A-7. Bien. La 340 es una calle en buena parte de su trazado. Un boulevar, una vía lenta, llena de semáforos y rotondas. Un continuo casi de Málaga a Estepona. No es de recibo (para recibo el que te clava la autopista) que la alternativa a una calle sea una autopista. Las autopistas han de ser alternativa a las autovías. Es cara nuestra A-7. Sobre todo en verano. Es abusiva.

La Diputación incluso sugiere con buen criterio que podría ser gratis al menos para el transporte de mercancías, camiones, ambulancias, que así irían más rápido y no colapsarían, sobre todo en verano, la carretera. Dios los oiga. Y el ministro Ábalos. El PP gobierna la Diputación. Y le exige esta liberación o liberalización al Gobierno en funciones del PSOE. El PSOE ya pidió esto pero Rajoy le hizo no un caso omiso, y sí un caso negativo o inexistente, un ni caso, un no te oigo.

Con todo, lo que a la Costa le falta es un tren que prolongue el Cercanías desde Fuengirola a Marbella. No se hará. No hay ni dinero ni voluntad. Los rent a car hacen su julio y su agosto. La concesionaria de la autopista hace su agosto y su septiembre y su enero y las empresas de autobuses hacen todo tipo de trayectos.

A veces piensa uno que no es solo la desidia de los gobernantes para ese tren (desde Franco); es también el cúmulo de intereses que hay para que no haya prisa en hacerlo. El nieto del cronista puede aún tardar veinte años en nacer. Dudo que cuando lo haga vea tres cosas: el tercer hospital, la culminación del saneamiento integral y el tren hasta Marbella. Una de las tres, sí. Tal vez dos. Alguna se hará por fuerza, porque no hay inacción que cien años dure ni territorio que lo resista. O se hará por puro empuje demográfico.

El lobby turístico habría de ponerse seriote y gritar y protestar en Madrid. No a la forma que se protesta ahora, pidiendo quimeras indepes y quemando coches en pos de una causa insolidaria. No. Con tranquilidad pero con presión. La Junta también debería presionar. Incluso financiar. No estorbar, no ponerse de lado o en contra. La Costa tiene un problema de movilidad. Y no sólo en verano. Miles de personan abarrotan las vías de comunicación de la costa occidental cada mañana y cada tarde. Pero lo peor es lo que no fluye, no se mueve, no se comercia, no se traslada por falta de fluidez o de buenos sistemas de transporte.

El bucle irresoluble del Cercanías consiste en que ya los políticos saben que esa promesa es difícil de cumplir y por eso no la hacen. Ni la nombran. Lo que no se nombra no existe. Sobre todo, lo que no se presupuesta no existe.