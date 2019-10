¡Basta ya!

Es sábado por la mañana. Me asomo a la ventana de casa y hace un día fabuloso. Sol. Ni una nube. Seguro que dentro de unas horas hará un poco de calor, pero no excesiva, así que hoy me cojo una chaqueta de entretiempo, de esas que cada vez se usan menos porque últimamente aquí pasamos del calor más extremo al frío más polar... Esta mañana tengo partido, el primero con mi equipo júnior. No sé si ganaremos o perderemos. Me da un poco igual. Lo único que me importa es que los niños van entrenando mejor y quiero disfrutar ayudándoles en el partido como disfruto entrenándoles todas las semanas.

Hoy es, además, un día especial en casa por muchas cosas que hemos pasado y que vosotros bien sabéis si, de vez en cuando, tenéis la costumbre, no sé si sana o masoca, de leer las cosas que escribo. Ana ya ha reservado en un sitio para comer. Es uno al que hemos ido algunas veces ya y que ha cambiado de local. En fin de semana nos saltamos el régimen de la semana, como debe ser. Y después creo que vamos al cine a ver la última de Woody Allen. Que no se me olvide una sudadera que en el cine no veas el pelete que hace siempre. Cualquier día me cruzo allí con un pingüino.

Encima hay jornada de liga de fútbol y juegan todos los equipos de Champions, así que será divertido seguir cómo van los resultados y ver el partido de mi equipo... Y entre una cosa y otra, fijo que caen algunas Coronitas... Y todo lo hago con Ana porque es con quien me apetece estar y con quien más me divierto.

Parece un sábado genial, ¿no? Pensaréis que es divertido concentrarme sobre esto para escribirlo. Pues no. No porque, aunque voy a intentar disfrutar del sábado a tope no se me va de la cabeza que anoche llovieron piedras en Barcelona, que cada noche hay barricadas, contenedores quemados y radicales por ahí sueltos haciendo lo que quieren. No dejo de pensar en los amigos que tengo que viven allí, en el miedo que pueden estar estar pasando...

Da igual quién tiene razón. Así se pierde la razón. ¿Alguien me puede asegurar que esos que están liándola de una manera tan infernal son catalanes? No soy nada de apuestas, pero apostaría que muchos de esos que van pegando a la gente o quemando cajeros no son catalanes ni españoles y que entienden de política o del problema que existe lo mismo que mi perro.

Ahora se habla en todos lados de si se suspendió el clásico, como si ese fuese el problema. ¿Qué más da el clásico? Eso no es lo importante. Pero hubiese estado bien ponerse en la piel de los jugadores que debían jugar ese partido en esas circunstancias, si ellos se sentían dispuestos y preparados para jugar. Pero, como tantas otras veces, a los jugadores nadie les pregunta...

Sinceramente respeto a todos esos catalanes que se manifiestan de una manera pacífica, que intentan expresar su opinión y debatirla. Podré estar de acuerdo con ellos o no, pero tienen mi respeto. Es difícil que no olvide eso que dicen que juntos somos más fuertes. Pero me mata que eso que hemos visto en tantos informativos que pasaba en otros países, y que mirábamos de una manera tan lejana comentando lo vándalos que eran por ahí fuera, ahora esté pasando tan cerca, en ciudades donde viven amigos o incluso familiares.

Y me mata más pensar que los políticos, que ahora más que nunca deben estar unidos para poner freno a esto, no sé si están pensando en eso, en pararlo, o en la campaña electoral en la que ya andan inmersos. Mira que la situación es delicada en nuestro país con tantos problemas graves que vosotros mismos padecéis y que no vemos solución. Pues aquí se estaba cocinando otro problema a fuego lento, como en Masterchef, y al final estalló. Y ahora, ¿quién pone remedio? No veo a los que tienen posibilidad reuniéndose buscando solución. Y no olvidemos que aquí no hay ganadores, aquí perdemos todos...

Bueno, voy a disfrutar del sábado. Pero sin olvidarme de mis amigos, que no sé si ellos podrán hacerlo y soñando que a los que corresponde están trabajando juntos para poner remedio a este sinsentido.