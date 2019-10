La rosa de fuego

El gran incendio de Roma tuvo lugar desde la noche del 18 al 19 de julio del año 64 y durante cinco días. El fuego habría dado comienzo en el extremo del sudeste del Circo Máximo, en las tiendas que vendían mercancías inflamables, y se habría extendido rápidamente. Tácito menciona las llamas y también Plinio el Viejo. Nerón desvió las culpas y acusó rápidamente a los cristianos, sin que todavía haya conclusiones históricas definitivas acerca de la autoría de las llamas. En cambio, hoy, en el otoño de 2019, no hay dudas de que el presidente Torra ha alentado el levantamiento de Cataluña que noche tras noche, entre otras ciudades, ha prendido particularmente en Barcelona. Torra no es Nerón, pero muchos ciudadanos pensamos que es peor y, sin embargo, sigue en libertad sin que sus llamamientos secesionistas encuentren una rápida respuesta que proteja las libertades y los derechos fundamentales de los españoles. Pujol padre también sigue en libertad, para vergüenza pública.

No sé si tras escribir estas líneas habrá cesado ya el fuego y la violencia o si Barcelona arderá eternamente como una pira funeraria de la civilización caída en manos de los bárbaros. Los golpistas hacen su trabajo de malos mucho mejor que los buenos el suyo, y esto debe producir desazón en las personas honestas. Los violentos han descubierto el secreto de cómo se gana una guerra en la paz y lo explotan. Los otros, a los que se supone que les pagamos para que nos defiendan de la locura, silban y mueven el foco del teatro hacia el foso, apartándolo de la escena. Arden más de cuarenta años de administrarle al enfermo de cáncer aspirinas, y ahora hasta tiene cachorros que salen con ácido a Roger de Flor. Hemos decidido bajar la persiana y preferimos no mirar más allá del camino de casa al trabajo. Más tarde vendrá la saca de los molestos y se llevarán por delante a quienes hayan elegido quedarse. Este es el verdadero fascismo al que habría que temer, solo que no es fascismo, sino el nacionalismo de la burguesía catalana en santa alianza con el comunismo de las CUP, los CDR y los niños cantores de Podemos. Bueno, hasta CCOO y UGT de allá se suman a la revuelta, abducidos por el rojo crepitar del fuego.

Claro que hay también cámaras de eco. Fíjense que la traducción al castellano de la palabra rusa pravda, nombre del periódico oficial del PCUS, es verdad, así que imaginen aquí. ¿Y los jueces?, pues previa la filtración de alguien, han dado a luz una sentencia suavecita y ni por esas han contentado a las fieras, que sueltas en las calles desgarran el asfalto por doquier, así que prefiero el juicio del verdadero Supremo. Y se sienta una jurisprudencia de la que toman nota vascos, valencianos€ y los siguientes. La rebelión ya no será lo que era desde ahora.

En La Pala D'Oro, tocando el Miramar, comemos bien, sin alharacas, y hay consenso acerca de que el DSM-5 no dice nada del procés, así que no es del negociado de psiquiatría este asunto, sino de la bolsa, de la pela, que se decía antes. Y es que en la ciénaga esto es lo que importa. Me pregunto si los impuestos del trimestre que pago mañana lunes irán al bolsillo de estos sediciosos, para mí rebeldes. Y como los felones no quieren aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias pues pasa lo que pasa.

Aquí hay otras cosas de las que hablar, como el misterio de aquel dibujo del niño pintor que ahora aparece, misteriosamente, en un buzón para inquietud de la familia, o el caso de un individuo, por llamarle algo, que es detenido al conducir con una mano y medio cuerpo fuera del coche, si no ¿cómo llamar la atención para ser alguien?, y aquí cerquita policías y bomberos evitan un intento de suicidio desde el tejado de la iglesia del Carmen, el hombre quería que se supiese el drama de los padres separados y la custodia compartida. Quevedo, siempre atento, escribió también sobre la caída del imperio romano, pero no pudo estar presente en Barna:

En el precio, el favor; y la ventura,

venal; el oro, pálido tirano;

el erario, sacrílego y profano;

con togas, la codicia y la locura;

en delitos, patíbulo la altura;

más suficiente el más soberbio y vano;

en opresión, el sufrimiento humano;

en desprecio, la sciencia y la cordura (...).