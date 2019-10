¿Quiénes son esos vándalos?

Muchos vecinos que residimos en el centro de la ciudad condal llevamos tres días atrincherados en nuestras casas preguntándonos quiénes son esos malvados encapuchados que incendian las calles y lanzan objetos con ácido a los mossos y hemos descubierto la terrible realidad. Desde el Govern se está intentando desvincular los actos violentos nocturnos de las manifestaciones pacifistas que se producen durante el día. Y una vez más se mira hacia otra parte para no manchar el buen nombre del independentismo.

Desde hace algunas noches cientos de adolescentes que creen defender la democracia prenden fuego a las calles de Barcelona unidos en guerrillas urbanas y causando verdaderos estragos a la ciudad y a sus vecinos. Creen que tanto los mossos como la policía nacional están comprados por el Estado. Y por ello les atacan. Hoy se espera la llegada de muchos jóvenes que vienen también de otros lugares, de Francia, Italia y el País Vasco. Esta noche habrá lío.

En estos momentos los verdaderos pacifistas somos los vecinos que tenemos que reparar los destrozos que causan los fuegos de los más radicales. Duele ver los restos de coches y motos calcinados, los portales chamuscados y los montones de plástico de los contenedores sobre las preciosas baldosas de Antonio Gaudí. Por la mañana nadie comenta los acontecimientos de la noche en un vano intento por aparentar lo que a mí me resulta una falsa normalidad. Preferiría una y mil veces que la gente expresara su indignación en vez de mirar hacia otro lado.

¿Por qué lo hacen? Porque todos saben quienes son. Porque les conocen. Ayer algunos vecinos salieron a la calle indignados a apagar los fuegos que los descerebrados prendían y terminaron a su vez agredidos e insultados por los más violentos.

Cada noche se viven escenas de miedo al ver que muchos coches arden, y al observar impotentes cómo las llamas se acercan demasiado a los hoteles y a las casas. Afortunadamente los bomberos hacen todo lo que pueden y llegan a tiempo para sofocar muchos de estos desastres.

Suele ser a última hora cuando de pronto parece como si se avecinara un huracán y cientos de encapuchados con bambas de pago, críos mal educados que no valoran lo que tienen, disfrutan sembrando el caos en la ciudad.

Llegaron incluso a disparar a un helicóptero como en el GTA, un famoso videojuego para jóvenes. Menos mal que por ahora no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas. No obstante ya se cuentan decenas de detenidos y centenares de heridos. Creen luchar por la democracia y están convencidos de que la policía es fascista. Consideran que las leyes no tienen por qué cumplirse que deberían poder cambiarse sin más. Lo han aprendido de sus propios líderes políticos y en sus centros educativos no han hecho más que reafirmarles en estas mismas ideas.

Este es, sin duda alguna, el lado oscuro y no reconocido del independentismo. La rabia de una parte del pueblo dolido y frustrado, engañado por sus líderes; Artur Mas, Carles Puigdemont y ahora por Quim Torra. Que a pesar de no contar con la suficiente mayoría iniciaron la vía unilateral para desconectar del Estado Español. Tal vez es hora de aparcar el victimismo y cambiar de estrategia para poder pactar y negociar con el Estado cosas concretas y tangibles que nos beneficien a todos.

No olvidemos que Catalunya es una de las autonomías más ricas de España. Y que si no hay acuerdo para un referéndum pactado es porque, dadas las circunstancias, la Independencia sería completamente inviable. Hay demasiados lazos culturales, familiares y económicos que impiden la separación.

Los vecinos de Barcelona no lo olvidaremos. Los vándalos son sus hijos y los amigos de sus hijos. Independentistas radicales en su mayoría CDRs, anarquistas de la CUP adscritos a Tsunami democrático y perfectamente coordinados. También vimos a un grupo afortunadamente minoritario de ideología neonazi que tensó más la cuerda causando dos heridos de gravedad.

Se beben una cervezas y se van a jugar a la revolución con una absoluta inconsciencia. Es importante que el Estado Español sepa actuar con proporcionalidad. Y que la derecha no utilice estos acontecimientos con fines electoralistas. Somos muchos los que pensamos que Quim Torra debe dimitir por dejación de funciones. Se ha comportado como un auténtico Nerón tocando la lira mientras ardía Roma.

Sin embargo no piensa marcharse. Ha anunciado que volverá a poner las urnas. Dice que esa es su única misión y que el pueblo está preparado y dispuesto. Como si nada de lo vivido hubiera servido para replantearse las cosas.