El que madruga, el jeque le ayuda. O se lo carga. El anuncio oficial del cese de Caminero, el director deportivo del Málaga, se produjo a las siete de la mañana. Así ordenó Richard Shaheen que se hiciera. Shaheen es el nuevo hombre fuerte de Al-Thani, lo cual quiere decir que probablemente pronto será cesado también, no sabemos si con tanto madrugón.

A Caminero ya le habían comunicado su despido alguna jornada antes, pero el Club quiso hacerlo oficial en hora desacostumbrada sin que se sepa muy bien por qué. Tal vez para que durmiera mal todo el fin de semana. Si emites una nota a las siete de la mañana todo el mundo hablará de la hora a la que la has emitido, que es una hora como de ir levantándose y echando la primera micción del día mientras se va haciendo el café. Si la emites a las nueve todo el mundo hablará del contenido y no de las formas.

Una vez señaladas estas premisas no atinamos a dar con la conclusión, o sea, por qué un anuncio de cese tan tempranero. No vale lo de que el tiempo es oro o que el jeque no desea perder ni un segundo: ya nos ha hecho perder la paciencia. Todos deseamos que el Málaga vuelva a estar entre los grandes y además sanee su economía y que eso sea más temprano que tarde, pero no hace falta que sea a las siete de la mañana.

El Málaga nos tiene en vilo pero eso no quiere decir que nos tenga que tener sin dormir. Decía Churchill, y si no lo dijo merecería la pena que lo hubiera dicho, que «democracia es que de repente llamen a tu casa a las tres de la mañana y sea el lechero». Ser malaguista debería ser dejar de sufrir de madrugada por temor a que alguien emita una nota. O un tuit. O un comunicado o exabrupto. No entramos en si Caminero ha sido justa o injustamente cesado, doctores tiene el fútbol. Incluso bachilleres. El fútbol es uno de esos pocos ámbitos donde la gente es capaz de reconocerse a la vez como aficionado y experto.

Le hemos ganado al Depor pero la dirigencia del Málaga no ha querido que durante la mañana se saboree el triunfo y se comente en el bar, la cocina, la oficina y calle Larios. Ha preferido que se hable del corte de cabeza a Caminero, que llegó en el verano de 2018 y firmó por tres temporadas. Le restaba, hasta el madrugón, más de año y medio de contrato. No hay acuerdo económico y no sabemos si el jeque va a madrugar para dar a Caminero lo que es suyo o se va a acostar tarde regateándole pasta. Lo primero que ha hecho Shaheen al llegar al Club es lo que hacen no pocos directivos de empresa cuando quieren demostrar que valen algo: despiden gente. No sabemos si el afectado le ha dicho: arrierito somos y en el Caminero nos encontraremos. La alevosía no necesita nocturnidad. Si bien somos muchos los que consideramos que las siete de la mañana sigue siendo aún una buena hora no para levantarse y sí para llegar y acostarse. A ser posible sin que te cesen.