Ilusión matinal

Pues resulta que en Málaga hay una avenida que lleva el nombre de Jorge Silvela. Caramba, Silvela, nueve veces diputado, ministro de Instrucción Pública. Un 19 de agosto de 1936 lo sacaron de su casa de Madrid y lo asesinaron. También a su mujer, unos días después. Pavoroso.

-¿Y ahora se entera usted de que existe esa avenida?

No, no. Creo recordar que ya sabía que había una con tal nombre, pero es que me he sacado hace poco el carné de flaneur o paseante y ahora me fijo más en las cosas. Tampoco es que pase mucho por esa zona. O a lo mejor es que confundo a Jorge con su padre, Francisco Silvela, de vida mucho más larga y ministro, ministrón, un montón de veces. En sus retratos tiene luengas barbas y quevedos para aliviar la miopía. Si buceas en la genealogía de los Silvelas te encuentras abogados y políticos hasta inicios del XVIII, pero yo estoy más esta mañana por bucear en un café mitad que me tomo en un pequeño establecimiento de calle Alderete, donde dos hombres trajeados conversan sobre la conveniencia de llevar o no corbata a la hora de pegar a las puertas de los domicilios para vender. Electrodomésticos, creo. Ahí tengo ya un paralelismo simplón sobre qué significa que peguen en tu puerta según estés en un clima político o en otro.

El clima, el de verdad, sin metáforas, está volviéndose otoñal y repara uno en que la camisa que porta no está bien elegida, quizás es demasiado fina. El café está correcto. No tiene un sabor que lo haga pasar a la historia gastronómica de uno, no está ardiendo ni frío ni sabe muy mal. El café correcto hay que acompañarlo con una correcta tostada, que es aquella que lleva el aceite justo y tomate natural. El periódico lo tiene apalancado un señor que ha pedido un sandwich de zurrapa y un vaso de vino. Muy correctamente. Mi columna la pasa muy rápida. Mira mi foto con cierta familiaridad o quizás es desdén. Desdentado también está un poco. Escribir es llorar. Llorar porque te lean.

Un paseante que se precie no puede pasarse la mañana en el bar, así que enfilo hacia el centro. Va cambiando el paisanaje y las amas de casa son sustituidas por turistas y los jubilados por oficinistas. El olor a fritanga de Calderería me llega casi cuando voy por el Cervantes. Y eso que es temprano. Paso por delante de una librería y me saludan desde el escaparate Pérez Reverte, Vargas Llosa y Pla. Hola, Arturo, hola Mario, hola Josep. Del ampurdanés han sacado un tomo, 'Las ciudades del mar'. Dice: «Confieso que, desde hace unos cuantos años, mi ilusión máxima es el Mediterráneo. A él debemos -debe el mundo occidental- todo lo que somos». Lo que soy yo ahora mismo es sudor de tanto caminar. Sudor sin sangre ni lágrimas si acaso con una suave añoranza del verano, prontamente espantada cuando recuerdo los calores y el terral. Pla era más de describir la tramontana, no sé qué hubiera opinado del terral, le estorbaría la boina, se le secaría la sesera, no obstante obtendría algún adjetivo para describirlo. Seguramente, como cronista parlamentario en Madrid que fue un tiempín, conocería a Silvela, el de la avenida. Se conoce que la historia, y los paseos, pueden tener estas coincidencias.