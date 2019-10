La exhumación de Torra

Pues se ha ido Carlos Hernández Pezzi, y tantos otros que le seguirán, que esa es una verdad indubitable, y hasta Torra morirá, ténganlo por seguro, y se le exhumará ante la historia y quedará nefando, mientras a Franco se le desencripta en campaña electoral, que es muy kitsch. Theodor Adorno, uno de los grandes pensadores marxistas, analizaba lo kitsch en términos de lo que entendía por industria cultural, determinada ésta por el mercado y cuyos productos se le suministran al pueblo, pasivo siempre, que lo acepta. Pues eso, el doctor Sánchez le ofrece el féretro de Franco a sus electores más devotos, como otrora los emperadores romanos los cristianos a las fieras en el circo ante un público vociferante. No basta con los vivos, también los muertos. De esto hablamos en el almuerzo de La Garganta, en Álora, a los pies del Caminito del Rey. Está bien la chacina. Una de las contertulias me presenta un libro cuya primera edición es de 2008 y fue Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, del mismo año, Inexistente Al Ándalus. De cómo los intelectuales reinventan el Islam, de la docta, esta sí, Rosa María Rodríguez Magda. Le podríamos decir que lo leyera a Pedro Altamirano, que el otro día se plantó en la Plaza de la Constitución con sus (yo conté) nueve seguidores demandando la libertad de los delincuentes por sedición. Yerra, y yerra mucho. ¿Y qué ha dicho Bergoglio de Cataluña? Pues no ha dicho nada, qué va a decir si tiene a los obispos catalanes guardando las urnas. Estoy esperando que un día reciba en audiencia a Soros, que también está en esto. Bueno, pues dice Rosa María, entre otras muchas cosas interesantes, que respecto a Al Ándalus existe un uso ideológico de la historia, que nada tiene que ver con el análisis objetivo del pasado, y que configura una serie de discursos que calan, en mayor o menor medida, en el sentir general y que determinan la autoconciencia que Occidente tiene de sí mismo, en una posición de culpabilidad por una supuesta deuda cultural con el Islam, y así lo hace susceptible de un chantaje multiculturalista que rompe sus valores. Pero hay que contar también que el Islam está muy en deuda con Occidente (Grecia, España, Roma) y también con la India, Persia€ esto completa lo que nosotros le debemos a él, pero, en cualquier caso, el Renacimiento europeo no procede de Al Ándalus sino del Renacimiento bizantino, ya que los musulmanes no mostraron el menor interés ni por los textos literarios ni por el arte grecolatinos. Pero ya se sabe, entre los intelectuales, aquellos que desprecian el trabajo duro tienen que adornarse con plumas exóticas para parecer que son alguien, y algunos ni así lo consiguen, y hasta ingresan en la policía del pensamiento. Hannah Arendt se refería a la «mentira política organizada», nada nuevo pues.

Ya en la sobremesa, con la vista perdida en las montañas, alguien musita que los políticos no han estado a la altura de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña. Los primeros se jugaban si acaso algunos escaños, los segundos la vida. Y no es que haya que diferenciar entre unos y otros, cada cual tiene su papel en esta obra, es que el de la clase política está siendo cobarde, y sálvese quien pueda, como Cayetana Álvarez de Toledo, que increpada por un grupo de estibadores independentistas no se cortó y les espetó en la cara ley, democracia y libertad el día 18 en Barcelona, ¿y no los procesan a estos cobardes por un delito de odio?, qué va, eso es para los otros. Con Juan Ramón Jiménez digo que siempre con la minoría. Se van a arrepentir muy mucho centenares de miles de catalanes cuando la fiera haya crecido y se vuelva contra ellos en unos años, y entonces será el llanto y el crujir de dientes (Lucas 13, 28). Pero este es un tiempo ilegible. Me apunta la misma profesora, ya en el trayecto de vuelta, que Michel Foucault no creía que el SIDA existiera, entendía que era un invento de clase. Murió de sida, claro. Pues eso. Luis de Góngora escribía:

Vuela, pensamiento, y diles

a los ojos que te envío

que eres mío.

Celosa el alma te envía

por diligente ministro,

con poderes de registro

y con malicias de espía;

trata los aires de día,

pisa de noche las salas

con tan invisibles alas

cuanto con pasos sutiles.