Peter Viertel in memoriam

Fue en los años 60 cuando Peter Viertel, junto a su esposa, la actriz Deborah Kerr, cambió la costa que lo vio crecer, por otra costa, la que muchos años más tarde le vería morir. El mar. Siempre el mar. El mar que le dio fama por algo muy alejado de lo que era su oficio de escritor: el surf.

Peter Viertel era muchas cosas: guionista, escritor, surfero, ex combatiente con el ejército de EEUU, y un tipo extraordinario y divertido, y con carácter, mucho, un carácter que le llevó a enfrentarse con otro de los mitos del cine clásico americano: John Huston, un amigo «difícil», como le definía, aunque en su vida sumó más de uno.

El guionista y escritor Peter Viertel falleció en Marbella el 4 de noviembre de 2007 y, como en las grandes historias de amor del cine clásico americano, lo hizo a escasos días de que la gran diva que fue su esposa, lo hiciese en Londres. Los dos se apagaron juntos y con su pérdida dejaron a esta ciudad desamparada de nombres ilustres de los de verdad, de esos cuyas letras se escriben en el cielo de las estrellas y son reverenciados por la majestuosidad con la que han pasado por este mundo.

Aunque nació en Dresde, a los ocho años se estableció con su familia en California, y siendo muy joven, con apenas 20 años, firmó uno de esos guiones que cambian las cosas para siempre. Sabotaje, de Alfred Hitchcock, supuso un antes y un después en su vida. Incluía esta película una famosísima escena, ampliamente estudiada en el mundo del cine. Fue la resolución de la misma lo que marcó un hito. Pero hubo más, mucho más.

El desencuentro con su amigo «difícil» John Huston habría de ser el punto de partida de una historia que dio origen a dos películas cuyos títulos se escriben con letras mayúsculas en el mundo del cine. Como en todo buen guión hay una historia escrita y otra que no lo está, pero se intuye.

La que siempre se ha contado dice que Peter Viertel escribió La Reina de África y que se negó a firmar el guión porque su director, John Houston, estuvo todo el rodaje obsesionado con cazar un elefante. Tiempo después Viertel escribiría Cazador blanco, corazón negro, dirigida por Clint Eastwood, que versa sobre las traumáticas condiciones de un rodaje en África y de un director obsesionado con cazar elefantes. Esta sí lleva su nombre.

La historia que no se cuenta tal vez tenga que ver con una lucha de genios y talentos, cuyo desprecio manifiesto surge de la más profunda e inconfesable admiración.

Humphrey Bogart fue otro amigo «difícil», con el que compartía su otra pasión: el mar y navegar. Y fue precisamente el mar el que le dio fama por el surf. Peter Viertel también ha pasado a la historia por ser la primera persona que practicó surf en Europa. Fue en Biarritz, durante el rodaje de Fiesta, escrita por Ernest Hemingway, adaptada por el propio Viertel. En esta ciudad del País Vasco francés improvisó una tabla y se sumergió en el mar. Desde entonces, Biarritz está considerada la cuna del surf en Europa y el destino soñado de cientos de amantes de este deporte en todo el planeta.

Pero Peter era también Marbella, y Marbella era su casa. Aquí vivió a los pies de Río Real donde pudo unir sus grandes pasiones: el golf, el mar y su mujer. «Devorah hizo 50 películas buenas y solo una mala, yo he escrito 50 malas y solo una buena», decía. Amaba a su esposa, pero admiraba, y profundamente, a Devorah Kerr, la actriz, pero ¿quién no lo ha hecho después de ver De aquí a la eternidad?

Era Decision before down, la que reconocía como su única película buena. Marbella en general, y también por qué no, los que le conocimos y admiramos, en particular, tenemos en la promoción y difusión de esta película una deuda pendiente.

De esta ciudad decía que «es y seguirá siendo un paraíso, aunque haya más ladrones que en Chicago». También aquí se encontró amigos «difíciles», especialmente aquellos que permitieron que en las inmediaciones de su casa se llegase a levantar la estructura de un edificio que finalmente se paralizó. Le gustaba comprar en el mercado, pasear por el Casco Antiguo e invitar a tomar algo a cualquier conocido que se encontraba en la calle.

Solía decir que el final no es bonito para nadie. El suyo probablemente tampoco lo fue, pero sí tuvo un final con honores. Como ex combatiente, dos marines de EEUU se desplazaron desde la base de Rota para custodiar su féretro en el cementerio Virgen del Carmen, donde fue incinerado. Desde agosto de 2008, una calle en la zona de Río Real recuerda para siempre a Peter y a Devorah.

Hizo más grande el cine, y contribuyó a la magnífica Marbella legendaria. A la muerte de Kurt Cobain, Ray Loriga escribió: «Abril es el peor mes del año para iniciar un viaje tan largo». Algo parecido podría decirse de noviembre, una época dura porque la oscuridad gana terreno y el brillo de las cosas se va desvaneciendo, y deja a su paso un vacío tan inmenso, cruel y profundo... como el mar.