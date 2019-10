Cruz Humilladero, ¡qué cruz!

Las cartas se pueden enviar preferentemente mediante correo electrónico a la dirección lectores@laopiniondemalaga.es

Llevan años discutiendo sin ponerse de acuerdo, estoy seguro que todos tienen argumentos para tener razón pero no son capaces de llegar a un acuerdo, no existe en nuestra raza un atisbo de transigencia con las razones del oponente. Yo llevo razón, ¡que cojones! Y al final todos se pierden los beneficios de llegar a ese acuerdo que, aunque no satisfaga a todos sea suficiente para resolver un problema.

El problema no es grande, no es enormemente importante, visto desde fuera es como un «quítame allá esas pajas», que si aparcamos con un sistema SARE para que haya más rotación con beneficio para los comercios de la zona o que se siga aparcando como en los tiempos de Felipe II. Está claro cual es mi opinión, y tiene su explicación, yo presido la Asociación de Vecinos del Limonar, ya hace años que, a instancias de los comerciantes de la zona, presentamos una solicitud al Ayuntamiento de aplicación en nuestra zona del famoso SARE, hoy tan denostado por grupos de Cruz Humilladero, ya lo tenemos, fue concedido por el Ayuntamiento y aunque no resuelve el problema de aparcamiento en la zona, problema insoluble en todos los casos, pero si ha contribuido a paliar el problema y agilizar el uso del espacio disponible con más inteligencia. Comerciantes, empresas y vecinos, todos contentos, ya funciona hace años.

Entrar en quien tiene razón en Cruz Humilladero es como meterte en una pelea de la que puedes salir con un ojo morado cuando pretendes separar a los que se pelean.

¡ Oiga ¡ y por qué no probamos y a ver qué pasa, lo ponemos a prueba y pasado un tiempo vemos los resultados, pues no estaría mal como solución de nuestro empecinamiento.

Nadie debería negarse a ese contraste para que, mediante la práctica, ambas partes puedan comprobar ventajas e inconvenientes del sistema.

Aunque parece lógico, los de Felipe II, creo que no están de acuerdo, temo que sea miedo a la evidencia.