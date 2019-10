El Dios del porvenir

El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire». Frente al relativismo que, socialmente, nos imponían las malas interpretaciones del carpe diem y su fanática adoración por el momento presente, nos encontramos ahora ante los umbrales de ese templo urbano que no tiene más dios que aquel cuyo nombre es futuro. Nuestra dedicación y entrega a lo que está por llegar es plena, total, absoluta. Ni paladeamos el presente ni aprendemos del pasado. Y todavía no hemos llamado a la puerta del mes de noviembre cuando las luces de Navidad ya engalanan las calles del centro. Así, sin más, como un invitado inesperado que llegara sin aviso en mitad de la noche. Sin ni siquiera dar lugar a que, al menos, nos sentemos a llorar un rato el día de los Fieles Difuntos. Sin esperar a que la chavalería se deje la garganta y la noche en los fastos de Halloween. Y así es como yo me veo: tomando bolitas de coco y turrón de Suchard mientras aún tengo los pies en remojo en las playas de Pedregalejo. No le den más vueltas, no le busquen explicación alguna, no tiene sentido. En ese insólito y desesperado afán por robarle tiempo al tiempo, hemos perdido totalmente la capacidad para darnos cuenta de que lo único que hacemos es perderlo, perder el tiempo, la única cosa que jamás volveremos a recuperar. Ya lo decía el poeta Ángel González: «Te llaman porvenir porque no vienes nunca». Abanderando el ansia por adelantar lo que debiera ser preparado y celebrado en su momento preciso, dejamos escapar el sabor y la chispa del poder disfrutar las cosas en el instante para el que fueron concebidas. Y así, hartos ya, como digo, de comprar lotería de Navidad en el mes de octubre, también les vaticino que llegará el día en que los consabidos aperos luminiscentes de las festividades de diciembre vean la luz y la emoción resultante, evidentemente, sea poca o ninguna. Y es que, en ocasiones, lo práctico deja de ser emotivo. Si no fuera así, dejaríamos colocadas durante todo el año las figuritas del Belén para no tener que volver a montarlo en el mes de diciembre. Hemos perdido el gusto por disfrutar de las cosas a su debido tiempo, el arte de saber aguardar el momento óptimo donde cada acontecimiento alcanza su mayor sentido, ya sea emocional, festivo o celebrativo. ¿Comer mantecados en noviembre? Poder, poder, lo que es poder, claro que se puede. Haberlos haylos en los escaparates. Si optamos por movilizar nuestros días en virtud de criterios eminentemente prácticos, ¿qué problema hay? Evidentemente, ninguno. Salvo aquel que implica desdibujar y privar de sentido a la verdadera esencia de los momentos y las cosas. Aquel que también nos llevará a poner el ojo en las rebajas cuando aún no hemos traspasado los linderos del Año Nuevo. El presente, que al fin y al cabo es lo que llamamos vida, pasa ante nuestros ojos difuminado a golpe de click, a golpe de inmediatez, a golpe de todas aquellas posibilidades que, de manera instantánea, nos ofrece lo telemático. Nos encontramos con prisa, trabajamos con prisa, hablamos con prisa y nos relacionamos con prisa. Esa prisa que nos lleva a salvaguardar y anteponer, frente a todo, los acontecimientos de un futuro inmediato o lejano que, ¿quién sabe si, finalmente, llegará? Adelantamos los relojes para llegar a tiempo pero seguimos llegando tarde. Llegamos tarde al encuentro con el otro, pasamos superficialmente por su vida porque apenas advertimos profundidad en la nuestra. Y todo a costa del adelanto, de tener los ojos colocados, de continuo y sin opción, sobre el horizonte, sobre el dios de lo indefinido, de lo probable, no de lo real. Trabajar las ilusiones y el futuro tiene todo el sentido del mundo, pero no a costa de sesgar el gusto por el presente, por el instante, por el beso de ahora, por la mirada inmediata, por el te quiero, por lo que la vida nos regala y nos enseña hoy, no ayer ni mañana. Insisto. Ya lo decía el poeta que tanto les refiero: «mañana será otro día tranquilo, un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa y no eso que esperamos aún, todavía, siempre».