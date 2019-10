'La tozudez de los hechos', por Venancio Rodríguez Sanz

Si alguna vez pretende concursar en un certamen literario de algún país latinoamericano, se dará cuenta de que en la gran mayoría de ellos no puede hacerlo. Y es que, uno de los requisitos imprescindibles es que ha de ser del propio país convocante o estar viviendo en él. Entonces, después de picar en varios certámenes de allá, y cerciorarse de que lo que le digo es cierto, pinchará en los concursos celebrados en España. Entonces empezará a leer las bases de los certámenes en los que encajaría su obra y, ¡oh, sorpresa! Se percatará de que en los concursos españoles todo el mundo puede participar, se viva donde se viva y sea usted de donde sea. La única condición necesaria es que la obra esté escrita en español. Bien, cada cual tiene derecho a gastar su dinero donde le plazca, ¡faltaría más! Pero que no me vengan con el cuento de que los españoles, en general, somos racistas porque de los hechos se desprende otra cosa... Por otra parte, una cosa es la tendencia de una persona, y otra muy diferente es la tendencia del organismo que convoca el concurso. Creo que en este último caso la cosa es más grave. Podría poner más ejemplos, pero creo que con este botón sobra.