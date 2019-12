No alcanzo a comprender el barullo que se ha montado desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia acerca de si Oriol Junqueras era o no miembro del Parlamento de Estrasburgo en el momento mismo en que se supo que había ganado su escaño. Tampoco entiendo la euforia de los soberanistas que, con la sentencia en la mano –pero haciendo como si no la hubiesen leído–, reclaman la puesta en libertad del jefe de filas de Esquerra Republicana de Catalunya y, en boca de éste, dan la independencia por irreversible y un nuevo referéndum por inevitable. Una contradicción en sí misma porque, si la independencia ya ha llegado, ¿a santo de que volver a votar sobre ella?

Lo que el Tribunal de Justicia europeo ha hecho es, como se sabe (aunque se disimule), contestar a la cuestión prejudicial que le envió el Tribunal Supremo español acerca de si debía levantar la prisión provisional a Junqueras permitiéndole acceder al cargo de eurodiputado. Tanto ha tardado el tribunal europeo en responder que el español había dictado ya sentencia condenatoria contra don Oriol. Lo único que no se entiende es por qué razón no esperó el presidente del Supremo, el juez Marchena, a tener la contestación de Luxemburgo; quizá pensase que, como hasta ahora, se era eurodiputado al recoger el acta y no antes. Pero los jueces europeos se lo han pensado mejor, determinando que es en el mismo momento en que se ganan las elecciones cuando se adquieren los privilegios, cosa que, desde mi punto de vista, parece adecuada.

Pero eso no cambia ni una coma de la condena del Supremo porque el tribunal de Luxemburgo no se refiere a ella en ningún lugar de su sentencia. Junqueras sigue siendo igual de delincuente antes que ahora o, al menos, es ésa una posibilidad más que probable porque los jueces europeos dejan en manos de los españoles la aplicación práctica del cambio de criterio acerca de cuándo se logra el escaño. En el mejor de los casos para Junqueras –que no para el resto de los condenados– habría que repetir el juicio a partir del momento en que se proclamaron los resultados de las elecciones europeas, y tras solicitar desde el Supremo la retirada de la inmunidad que como es harto sabido, se refiere a actos relacionados con la condición de eurodiputado y no posibles delitos que son, por añadidura, anteriores.

¿Qué tiene que ver eso con la independencia irreversible y el referéndum inevitable? Todo lo más, la confirmación de que la voluntad de seguir delinquiendo existe. Salvo, claro es, que el Parlamento Europeo se negase a despojar a Junqueras de la inmunidad, en una clarísima intrusión del poder político en el judicial que tanto lamentan los soberanistas. Cosa que, por cierto, supondría el camino más eficaz para conseguir que Vox gane las próximas elecciones. Y tengamos que exiliarnos a Portugal.