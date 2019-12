No sea traidor, avise. No persista en el engaño. Acepte las que le hagan a usted.

Mañana es el día de los inocentes

-oiga, no nos largue ahora la historia de esa tradición.

Antaño, los periódicos publicaban noticias falsas en esa fecha. Ahora, todo el tiempo, diría un cachondo. Queremos decir que el 28 de diciembre se publicaban noticias muy elaboradas pero con un punto desenfadado, irónico, etc. que las hiciera ligeramente inverosímiles pero creíbles. Al día siguiente se desmentían. En algunas familias era tradición, en el desayuno, pasarse de unos a otros el ejemplar del diario para cazar la inocentada. Se ha perdido la tradición. Me alegro. Hay que ser rigurosos todo el tiempo. Con humor. Pero sin falsedades. Las inocentadas son ahora reliquias de hemeroteca, perlas que uno puede encontrar e incluso coleccionar. Historia. Del periodismo y del humor. De la broma. También en televisión se hacían inocentadas. En 1996, el corresponsal de TVE en Nueva York daba la siguiente noticia: «Hace 33 minutos, el Papa ha anunciado el juicio final». ABC publicó una vez que Arias Navarro, entonces alcalde de Madrid, mucho antes carnicerito de Málaga, había sido multado. Al día siguiente se explicó que no sabía ni conducir. Le echó huevecillos el ABC, sin duda. Pleno franquismo. Hay inocentadas muy elaboradas, de nota, como las de los periódicos deportivos a veces, que especulan con no sé qué fichaje y luego explican que era una broma. También hacen inocentadas los políticos y las instituciones, a veces, demostrando en la mayoría de los casos que tienen tanta gracia como una sandía bailando un aurresku.

Es saludable bromear, pero hay un punto cazurro en algunas de las inocentadas, siendo nuestra favorita el pegarle a alguien el muñequito de papel a la espalda, acción castiza y propongo que hasta instagrameable. Una inocentada clásica es dar por muerto a alguien, cosa que le hace gracia a todo el mundo menos al que la diña de broma, si bien no es mala cosa saber qué opinan de ti algunos cuando ya te creen muerto. Muertos de risa nos quedamos con algunas noticias que son supuestamente serias y veraces publicadas muy lejos del día de los inocentes. No han faltado muchas de ellas este año. Haga bromas, pero no sea cruel. No sea traidor, avise. No persista en el engaño. Acepte las que le hagan a usted. Tenga sentido del humor. Dé los buenos días. Lea la prensa. Y no tema el jucio final.