Yo, mi, me, con vosotros

Gracias a los que me seguís cada semana en La Opinión de Málaga. No pasa un viernes sin que reciba algún mensaje de aprobación, agradecimiento e incluso crítica constructiva.

Os recomiendo probar el hábito de escribir, ya sea un diario, las tareas pendientes o los sueños por cumplir. Escribir libera y empodera, pero también sensibiliza, dejando impregnado en cada letra el cómo eres, una parte sensible e interna de tu personalidad, lo cual también genera auto conocimiento.

Además, genera adicción, curiosidad y complace.

En ocasiones se necesita expresar lo que se siente, lo que ocurre o lo que se piensa y se reconocen momentos de inspiración donde solo y a través de la escritura consigues encontrar lo buscado. Además sientes curiosidad por cómo escribe el resto y te planteas cómo ser más creativo, cómo poder inspirarte más y mejor y cómo poder hacer llegar realmente lo que sientes a las demás personas. Comienzas a leer más, analizas los párrafos desde otro punto de vista y sientes emociones por escritores, músicos o poetas que antes no reconocías.

Personalmente me preocupa que los artículos no ayuden, que dentro de ellos no podáis encontrar alguna idea que os llame la atención para poder probar en casa y daros unos segundos de bienestar, incluso un aprendizaje para toda la vida. Releo los artículos varias veces antes de terminarlos para que pueda sentirse identificado el mayor número de personas y me ilusiono por los más jóvenes, que sé que la lectura está cada vez menos valorada y me encantaría que ellos pudieran sentirse ayudados a través de estas ideas pre fines de semana. Siento mucha satisfacción cuando un adolescente se interesa por ellos.

Escribir semanalmente es un hábito que practico desde hace año y medio y he sido muy consciente de la progresión y las sensaciones, quizás por la experiencia. Comenzar un hábito siempre resulta complicado a la hora de toparse con dificultades, pero es la fuerza de voluntad y el compromiso con uno mismo lo que hace que se solucionen los problemas y se avance con normalidad. De aquí la resiliencia como capacidad para adaptarnos a situaciones adversas, la seguridad en uno mismo a la hora de tomar decisiones, la motivación por mejorar y la normalidad para aceptar errores, dificultades, presión y dudas.

En la educación, los hábitos son fundamentales y es muy importante que los más pequeños y adolescentes estén guiados a través de buenas costumbres, ya que la costumbre es lo que confirma la manera de ser.

Debemos ser el ejemplo de los más jóvenes, guiar sus actos hacia un futuro que merezca la pena y trabajar para ser mejores nosotros mismos. Que por desgracia, son muchos los que cuidan más de su aspecto físico que su bienestar emocional.



«Siembra un acto y cosecharas un hábito

Siembra un hábito y cosecharas un carácter

Siembra un carácter y cosecharas un destino»

Feliz año y gracias de corazón.