Draba y Espartaco se persiguen en un estadio ovalado

El Sevilla o un Atlético de Madrid con una pizca más de inspiración que acompañe a la habitual transpiración de los chicos de Simeone son la esperanza de que este campeonato de Liga no siga siendo una lucha de gladiadores entre el Barça y el Real Madrid. Un combate, además, auténticamente romano, no como los espectaculares combates de las películas de romanos en que los gladiadores parecen espadachines. Como apunta el historiador francés Paul Veyne, en los anfiteatros de la antigua Roma el desenlace de un combate de gladiadores se dirimía más por el cansancio que por otra cosa. No se trataba, pues, de uno de esos duelos de espadachines a los que nos ha acostumbrado el cine estadounidense, sino de una prueba de resistencia en la que el primero que se derrumbara a causa del cansancio o por hipoglucemia no tenía más opción que solicitar la gracia de la presidencia. Barça y Real Madrid llevan muchas jornadas persiguiéndose y, en el último partido del año, el Real Madrid dio síntomas de agotamiento ante la portería rival. Dos puntos de ventaja para el Barça. Pero la Liga debería ser algo más que eso.

Las pistas de los anfiteatros romanos eran ovales para que todos los espectadores pudieran seguir los movimientos del combate y para que los gladiadores dispusieran de espacio suficiente para perseguirse. Es lo que vemos, de forma descacharrantemente exagerada, en una secuencia de 'La vida de Brian' cuando un gladiador (en realidad, un pobre diablo arrojado a la arena para que su muerte sirva de diversión a los pocos espectadores) corre delante de otro gladiador bien armado hasta que, por el esfuerzo y el calor, termina muriendo víctima de un ataque cardíaco y convierte al pobre diablo en vencedor por puro accidente. ¿Queremos que la Liga sea un combate entre dos equipos que se persiguen hasta que uno cae fulminado por un ataque cardíaco? Entonces, hay que ser consecuente y reformar todos los estadios para que sean ovales, como los anfiteatros romanos. Y, por supuesto, tendremos que aceptar que la Liga no es un combate entre gladiadores esgrimistas, sino entre gladiadores de diferente categoría y armamento que permite a los espectadores disfrutar con el contraste de técnicas y armas. Así, del mismo modo que en la película "Espartaco" vemos al etíope Draba, armado con tridente y red, luchar con Espartaco, armado con escudo redondo y pequeño y una especie de cimitarra, en la Liga vemos al Barça armado con tridente (Messi-Griezmann-Luis Suárez) y red (Busquets-De Jong) luchar con el Real Madrid, armado con escudo redondo y pequeño (una defensa tan eficaz como poco espectacular) y una especie de cimitarra (Benzema). Pero con mucha menos esgrima que en la película de Kubrick y bastantes secuencias de pura persecución.

Algunos tenemos confianza en que el Sevilla y el Atlético de Madrid, y hasta puede que el extraño e imprevisible Valencia de Celades, permitan que la Liga no sea un combate entre Draba y Espartaco. Y, si no es así, al menos habrá que esperar que el combate entre Barça y Real Madrid no termine en parodia a la manera de 'La vida de Brian', con uno de los dos equipos desplomándose en la arena tras sufrir un ataque cardíaco. En 'La vida de Brian', el vencedor saluda a la afición y termina con un corte de mangas. ¿Y saben una cosa? Me temo que la Liga está más pendiente de que no haya cortes de mangas en los partidos de fútbol que de vigilar para que la competición no se convierta en una persecución de gladiadores en las pistas ovaladas de unos estadios transformados en anfiteatros. Del Frente Popular de Judea y del Frente Judaico Popular hablaremos otro día.