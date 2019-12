Fábula callejera

Éramos cuatro gatos en aquel callejón. Ni pocos ni muchos, los suficientes: uno, dos, tres y cuatro. Vivíamos en uno de los mejores emplazamientos de Málaga, a las espaldas del Mercado del Carmen, en El Perchel. Comida de sobra, gente que nos cuidaba y unas camitas junto a los motores de las cámaras frigoríficas que nos aseguraban calor todo el año. La gente nos tenía cariño y, en cierto modo, éramos los talismanes del mercado: se decía que desde que habíamos aparecido, las ventas se habían multiplicado. Debido a ello, se nos trataba con mimo y nunca nos faltaban las gambas, las sardinas, los boquerones. Una vida que valía por las siete que dicen que tenemos, una existencia comodona y atiborrada. Hasta que llegó el dragón.

Su aparición vino precedida de una serie de extraños sucesos que nos tenían en suspenso: la semana anterior, los ratones habían roído una barrica de vino dulce y, en vez de montar una fiesta como era su costumbre, se pusieron serios y filosofaron hasta el amanecer; decidieron que la vida solo tenía sentido si se pasaba leyendo, y pasaron de ser ratones de bodega a ratones de biblioteca. Cuatro días antes de la llegada del dragón, la guardia de seguridad nocturna comenzó a desplegar las vías de un tren de juguete, y cada noche eran más largas, hasta llegar a abarcar el mercado entero. Lo más curioso es que era ella la que, mientras hacía piii-chucuchú, se movía por las galerías con una sonrisa inmensa. Justo antes del amanecer, recogía las vías y parecía que nada hubiera pasado.

Pero lo que más nos inquietó fue la decisión de las palomas de hacerse invisibles. Se lo pidieron a un mochuelo con fama de científico, que se puso patas a la obra con la determinación propia de su especie. El mismo día ya logró un tinte transparente con el que las embardunó y al que solo se le resistió el pico. Era bien extraño ver revolotear sobre nuestras cabezas enjambres de picos ansiosos. Aquello ya nos movió a reunirnos para debatir y buscar una solución o una respuesta a tantos comportamientos inusitados, pero a la noche siguiente llegó el dragón y entendimos que ese era su motivo.

Yo fui el primero que lo vio: volaba en círculos concéntricos sobre el mercado, cada vez más cerca. No me dio tiempo a alarmarme, pues era tan hermoso que solo pude extasiarme ante el despliegue de colores, la profusión de escamas, su mirada entre fiera y desorientada. Se posó, enorme como una nube de tormenta y ligero como una pluma, ante nosotros.

–Hola –dijo–. Soy el dragón del fin del mundo.

–¿De qué mundo? –le dije.

–De este.

–¿Y qué vas a hacer?, ¿envolverlo en llamas con tu aliento de fuego?

El dragón se rio durante un buen rato. Olía a azufre y azahar.

–No hace falta. Los humanos han hecho un trabajo estupendo. Lo han llenado de guerras y plásticos. Yo solo vengo a certificar la extinción.

–Pues vaya. Ya que eres tan poderoso, podrías arreglarlo. No se vive tan mal.

—Me gustaría, pero no puedo. He venido para salvar a los elegidos.

–¿A la guardia de seguridad y las palomas?

–Y a los ratones. Han sabido anticiparse y ver las señales. Heredarán el mundo.

–¿Y nosotros?

–¿Quién necesita cuatro gatos glotones?

–Traemos suerte.

–Tenéis suerte, que es distinto. Desde que el mercado tiene bares gourmet, vienen más turistas.

–Eres un aguafiestas con escamas.

–¡Oye, que yo soy un mandao! A mí no me eches la culpa de que esto se vaya al garete.

–¿Y cuándo empieza el apocalipsis?

–A principios del mes que viene.

–¡Cáspita, solo quedan diez días!

–Nueve días, diez horas y cuarenta y dos minutos.

Nos miramos unos a los otros. Sin decirlo, sabíamos lo que pensábamos todos: hubiera sido mucho mejor no saberlo y haber pasado estos días en inocencia gozosa. Fue en ese momento cuando se me ocurrió la idea. Entonces no lo sabía, pero sin querer salvé el mundo.

–Y digo yo –le dije al dragón–: ¿por qué no nos vamos de cañas?

–Mmm€ Aquí hay gato encerrado.

–No me busques tres pies. Aquí lo que hay son cuatro gatos borrachos y un dragón con sed.

–Con mucha, muchísima sed –concedió.