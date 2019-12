'Orillas, partidos y vergüenzas', por Juan Fernández Sánchez

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27.12.2019 concedida por la portavoz del gobierno en funciones, I. Celaá, tuvo, como en tantas otras ocasiones y en tantas otras ruedas de prensa por otros motivos, dos partes. La primera fue el mitin de siempre del gobierno socialista, diciendo lo buenisimos que son los del gobierno en funciones, lo mucho que trabajan (a Celaá se le olvidó casi decir que gratis) y las tantísimas cosas que Sánchez y el actual PSOE han hechoy harán. Solo faltó música de violines de fondo con coros florales. Y la segunda parte, como tantas otras veces, fue un himno a la hipocresia, a la falta sistemática de la verdad y a darles otros nombres a las negociaciones para formar un gobierno con la ayuda de partidos separatistas y simpatizantes de asesinos terroristas.

La Sra. Celaá dijo no sé que cosas de orillas (no sabemos si recordando a su modesto barquito), de partidos de fútbol que todavia no han acabado, como si lo que está sucediendo y el futuro del pais dependiera de un juego, de un partido, por lo visto, con jugadores leñeros y farsantes, que, como todo el mundo sabe, pondrán las zancadillas que quieran, cuando y tantas veces les venga en gana. Celaá también habló de vergüenzas. Por supuesto, las calumnias, entre otras cosas, dan vergüenza ajena. Es vergonzoso que el Sánchez de la oposición bloqueara al presidente Rajoy, afirmando que Rajoy tenía la obligación de formar gobierno, y ahora, dando un giro de 180° , Sánchez, los Ábalos y demás Celaás reprochen al PP y a Ciudadanos su falta de colaboración.

Para Celaá (portavoz, y que, por tanto, habla en nombre del gobierno) es imposible, una quimera de ciencia ficción. el dialogar con los partidos constitucionalistas, pero el hacerlo con separatistas y sujetos cercanos a antiguos asesinos es mucho más fácil, simplemente,una cuestión de politiquillas.

Las maravillosas explicaciones de Celaá de por qué Sánchez no daba la cara y no ofrecia la tradicional rueda de prensa como sus predecesores a finales de diciembre es una muestra más de la suficiencia de algunos, que, hablando ex cátedra en todo momento y, dándonos continuamente lecciones de democracia y progresismo, parecen que toman a los ciudadanos peor de lo que muchos de ellos pudieran ser.