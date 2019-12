Pérdidas y ganancias

A estas alturas del año, cuando ya languidecen sus dígitos, toca pensar en lo que ha significado para cada uno, cuántas cosas se consiguieron, cómo fueron los intentos y qué se quedó en el tintero de este 2019. Y es que, al igual que las empresas cierran el año contable el 31 de diciembre a nosotros ya no nos caben más historias a partir de las doce. Por eso ahora la necesidad de hacer balance y ver con qué se cuenta y a qué se aspira, pues hasta el final uno no sabe muy bien lo que termina. Y se ha de examinar cuidadosamente cuando lo hace. No nos cabe –por suerte– la vida en un monótono capítulo, y vamos configurando año a año nuestra serie, a temporadas, cambiando el guionista, el género, la historia. Pero no hay descanso entre una y la otra, apenas doce segundos las separan. Muy poco tiempo para decidir qué repetir, qué evitar, o qué cambiar, pero ahí están las campanadas para socorrernos y resumir en un conjuro de doce uvas todo lo que queremos.

El sabor de esta noche tan última se ha ido macerando durante 365 días, y las combinaciones son infinitas, puede haber matices de orgullo y agradecimiento, de alegrías y lamentos, de sonrisas y despedidas, de nuevas experiencias y expectativas. Se mezclarán con el champagne todos esos sabores en la boca mientras marcan las campanas el difuso límite de lo que empieza y lo que acaba. Habrá quien celebre hoy que se terminó el año mientras otros celebran que por fin comienza el siguiente, habrá quien celebre las dos cosas al mismo tiempo. Y quien no celebre nada. Dependerá un poco de las cuentas que haya hecho cada uno. La memoria es una contable experta y es capaz de organizar los recuerdos de tal forma que nos cuadre cualquier cuenta y salvar el ejercicio. Aprovechen.