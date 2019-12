Reglas para triunfar en Nochevieja

Hoy, a expensas del Día de Reyes, llega el segundo asalto de la batalla, el epicentro de la francachela navideña. La Nochevieja, ese lapso que acontece entre conseguir no emborracharse por la tarde y comerse las uvas con relativa dignidad. En todas las familias habrá incorporaciones bienvenidas y sentidas ausencias, flamantes normas, menús novedosos o sitios y ropajes por estrenar. Y es que la tradición, por muy estática y encorsetada que sea, siempre da margen a un mínimo de innovación, así que es cuestión de supervivencia tener en cuenta ciertas reglas para no morir en el intento. La cosa cambia dependiendo de si le toca celebrar Nochevieja en su casa o en hogar ajeno, con su propia familia o con la familia de otros, si luego hay cotillón, o no; pero las siguientes reglas pueden aplicarse a casi cualquier escenario.

Como decía al principio, es básico no mamarse por la tarde. No está bonito eso de saludar a la suegra con un cachete en el culo, ni obligarla a encabezar una conga antes del primer canapé. Llevarla en volandas hasta el salón al grito de 'Quién ha pedido vaca loca para cenar' tampoco es admisible. Queda, por tanto, completamente prohibido que tu carta de presentación sea un eructo whiskero. También recomiendo ir cenado. Pero, ojo. No cenado en plan tripón con manchas de kétchup en la camisa, pues bien podría confundirse su ayuno con que no le gusta lo que le han preparado, sino cenado más bien en plan bocadillo una hora antes del ágape para evitar dar la nota arrasando como Falete en un wok. En caso de haber langostinos es aconsejable hacer meseta con las cáscaras. Nunca, repito, nunca construir ostentosa pirámide con los restos, que siempre saldrá un cuñado envidioso llamándole la atención. Comprendo que es difícil encontrar el punto exacto de saciedad pero, ante la duda, quédese con hambre y tenga localizado un kebab por la zona para escapar discretamente con algún pretexto. La excusa de haberse dejado algo en el coche suele funcionar con razonable porcentaje de éxito. Esto último me lo han contado.

Si se diera la situación de que la reunión decae y se agotan los temas de conversación tácitamente consensuados para no acabar como en Puerto Hurraco, siempre puede traer a colación alguna idea que levante ampollas y dejar que surja la magia. Para ello es importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales: elegir con cuidado al contrincante, inocular un asunto indemostrable pero con cierto tufo a leyenda urbana, y poner la mente en modo zen. Ejemplos que les regalo gratuitamente: Pues Raphael actúa siempre en playback y es un testaferro de su cuñado, José Bono. Pues dicen que Rosalía canta flamenco. Pues me han contado que Rajoy pensó titular su libro 'El día que yo falte os va a comer la mierda'. Pues sé de buena tinta que Rufián está liado con María Teresa Campos. Pues comentan que eso del Satisfyer no es para tanto. Pues dicen que Can Yaman es gay. Pues, cuñada, no te lo vas a creer; pero te ha tocado otra vez el primo podemita en el amigo invisible.

Por último, y para evitar gastarse una pasta en un editor gráfico, es de recibo colocar a la familia política en los laterales de cada foto. No importa si son novios, prometidas o consortes. Hay que hacerlo sí o sí. Así es mucho más fácil recortarlos en caso de que ese (o esa) que se encontraron en la calle, salga rana y haya que desterrarlo/a de toda prueba gráfica que pueda incordiarnos el álbum de recuerdos.

Una vez taña la decimosegunda campanada se levanta la veda y todo vale. Lo importante es pasarlo bien, disfrutar con los tuyos, y no olvidar que nos espera un año lo suficientemente jodido como para que lo aderecemos con desencuentros, salidas de tono o faltas de respeto. Feliz año nuevo.