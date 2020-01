Arranco el año aguantando el resultado, con una defensa férrea del año ya pasado, en el que ni me cayó un piano en la cabeza ni tuve que aguantar un referéndum en Cataluña. Confío en lo primero, y continuaré evitando las calles en las que residan pianistas; de la segunda, confío en la mayor virtud del presidente Sánchez, que es la de incumplirse con naturalidad, poniendo cara de 'Yo no he sido'. Les mentiría si les dijera que no tengo interés en conocer los acuerdos a los que han llegado PSOE y ERC, los de verdad, no los de la publicidad y los folletos, pero los supongo tan extraordinariamente expuestos bajo quince o veinte capas de humo, lodo, polvo, hormigón y otras exigencias del guion argumentario, que prefiero esperar a ver qué escriben quienes los defiendan y leer exactamente lo contrario.

He sido ambicioso en mis deseos y promesas para el año que ha entrado. Me he comprometido a dejar de fumar, ahora que ya llevo dos meses apartado del vicio. Ahí he estado fino, adelantando tarea y quitando gasto a la Sanidad andaluza, que se van a pagar los tratamientos antitabaco. He recuperado el olfato y ahora soy casi un perdiguero. Por eso, y con el corazón encogido, alcalde, a ver si hace algo con el tema de los cohetes y los petardos, que el vicio de la mecha está prendiendo en esta ciudad con afición levantina. Ya sabemos que usted no es de prohibir, que prohibir es muy del siglo pasado, boomer. Pero en el tránsito que tanto le gusta, que sería decir que se va a crear una comisión o a hacer una consulta a los empresarios y a los vecinos afectados, plantéese algo que pudiera hacerse en este siglo. Un petardódromo, por ejemplo. A ver si hay alguno por el mundo y le montamos una delegación aquí, como corresponde.