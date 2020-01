Es tiempo de la política. En mayúscula. Es tiempo para el diálogo, el consenso y los pactos. Es tiempo para que los políticos recuperen la confianza de los ciudadanos, es tiempo para que España pueda demostrar que es posible un Gobierno de coalición y de izquierdas. Es lo que votaron la mayoría de los españoles y que se escenificará el martes día 7 de enero cuando Pedro Sánchez, el líder de los socialistas, sea investido presidente del Gobierno. Es tiempo de esperanza para los más desfavorecidos. Y es tiempo para que las políticas sociales que están en los pactos se hagan realidad. Y eso es lo que importa. Y si además se añade que se ha abierto la mesa del diálogo para buscar salidas dentro de la Constitución al conflicto de Cataluña que generó la derecha, mejor que mejor.

La izquierda tiene ahora la oportunidad de demostrar que España puede ser gobernada desde la igualdad, la solidaridad, adecuada presión fiscal (que pague más quien más tiene) y reforma laboral para generar empleo de calidad. No es poco, pero ya digo que es tiempo para ganarse la confianza de la ciudadanía. Y a eso se debe aplicar el nuevo Gobierno de coalición, donde Unidas Podemos tendrá el protagonismo que reclamaba. La clave, sin embargo, estará en la capacidad de Pedro Sánchez para hilvanar con hilo fino la necesidad que tendrá para coser día a día lo que necesita este país.

No le será fácil la legislatura porque la derecha, en pleno ejercicio de su papel en la oposición, le negará el pan y la sal. Y si el nuevo Gobierno debe demostrar, día a día, que es capaz de gobernar para todos los españoles, a la oposición le toca entrar en los grandes pactos de Estado que están por venir. Que ladre y se lamente de que Pedro Sánchez lleva a España al dislate, a que se rompa, a que se entregue a comunistas e independentistas entra en la nómina del dinero público que cobran cada mes, y que no es poco. Casado tiene mal perder, y se le nota en la cara, tensa, con estrías en la comisura de los labios y mirada perdida. No le va a la zaga Abascal que ha dejado cabalgar, con fruición y alegría, a sus más cercanos pretorianos con la declarada intención de ahorcar a Pedro Sánchez y a su mujer. Eso es hacer política.

Cataluña será otro cantar. De entrada, los independentistas andan a la gresca y está por ver si Torra (Puigdemont, dios mediante) convoca o no elecciones. Los antiguos convergentes (burguesía catalana de derechas) llevan la de perder en las encuestas, mientras que los republicanos de Junqueras podrían llegar al poder con apoyo de los socialistas catalanes y los comunes. Si esto sucediera, la política catalana entraría en otra dinámica. Veremos. En Cataluña se abre una negociación sin vetos, con un texto cargado de ambigüedad, con consultas a la ciudadanía y superación de la etapa de judicialización, política protagonizada por Rajoy y el PP. De cómo se avance en estos compromisos firmados dependerá el futuro de Pedro Sánchez, necesitado, además de un gobierno fuerte, potente, capaz de ceñirse el fajín de no pocos problemas. Pero hay que dar paso a la esperanza, algo que no suscriben históricos socialistas, descalificando de forma soez a Pedro Sánchez. Ellos sabrán. ¿Se pudo haber evitado este Gobierno? Sí, con los votos del PP y de Ciudadanos. ¿Qué hacer, entonces? ¿Nuevas elecciones y con Abascal (Vox) gobernando?

P. D.- (1) La primera encuesta conocida a primero de año (Demoscopia) ha encendido las alarmas en el PP de Casado. Vox se sitúa a un punto del sorpasso. Los pretorianos de Casado se han lanzado sin paracaídas a morder a Pedro Sánchez, el felón.

(2) Y de ellos, el nunca bien ponderado Javier Maroto, especialista en hacerse huecos a base de codazos (plaza de Colón) y llegar a la alcaldía (Vitoria) por pactar con los 'etarras' de Bildu. Estaría mejor calladito. No tiene autoridad, ni moral, ni política.

(3) Y peor lo tiene Inés Arrimadas, presunta líder de Ciudadanos, que tiene la desfachatez de pretender leerle la cartilla a los barones del PSOE para que busquen recambio a Pedro Sánchez. Ciudadanos es ya un partido irrelevante, con intención de voto de 4,2%. Arrimadas ya puede ir buscando otro olivo.

(4) Me felicito con los madrileños. Tener una presidenta indocumentada e intelectualmente baldía es de nota. Díaz Ayuso debería someterse a la prueba de la boina que cubre Madrid.