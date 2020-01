Carta a los magos

A mano la caligrafía del deseo bajo el nombre de cada mago. Cuatro líneas con ilusión en sentido a Oriente que es por donde vienen, y que en Málaga tiene orilla de muelle con luz de media tarde mediterránea. Un año más allí desembarcan los tres hombres con las tres edades de la vida -juventud, madurez y vejez-, del conocimiento y de la generosidad para despertarles mañana a los niños sus juguetes, y a los mayores los dones del 2020. El año puente de la nueva década recién descorchado con champán y besos de geometrías con vocación de madrugada. La misma que cada cinco de enero aguarda con las cartas echadas que la escritura de los sueños obtenga mañana sus presentes apetecidos y de cuya entrega nunca existe huella que delate la hora, las sombras con sigilo, los envoltorios a pie de los árboles con luces y campanillas, en el balcón entreabierto, sobre el sofá frente a la tele o en la esquina del salón donde cada final de navidad llegan tarde los Reyes después de cabalgar las ciudades. Estrenaron ayer en la nuestra vestimentas de un dedal de oro con aires de Armonia, de Morgana y entre el cielo y el suelo con talento de aguja de Jesús Segado convirtiéndolos en personajes de cine, a punto de cumplir las peticiones de felicidad y de progreso entre sus manos.

Nunca he dejado de elegir cada primero de enero las últimas alas para mi carta: un papel diferente, no muy grande ni muy pequeño, original y limpio en su diseño, fácil de doblar en forma de pájaro para dejarlo asomando desde dentro de mis zapatos bien lustrados, y con buena letra francesa, capitular la primera, expresando mis solicitudes. Una para el corazón, otra para el trabajo, una tercera para la salud familiar, seguidas de ruego de paz, de una demanda para el mundo y una última para la ciudad. En mi casa y desde hace años en los mismos hoteles de otro lugar cumplí con la intimidad de la costumbre, y al siguiente día destapado encontré obsequios y ni rastro de las tres cartas en los zapatos que anduve como nuevos. Es lo que tienen los rituales, aunque imagino que a ustedes también les ocurre la misma magia, que a fuerza de repetirlos sus encantamientos suceden. Lo aprendemos de niños, a pesar de que no siempre entendieron nuestra letra menuda con latido todavía de garabato, ni su listado interminable. Lo mismo que a veces en la edad adulta cuando más abruma a la ilusión la densidad de los problemas, el escepticismo de encomendarle los hechos y los logros a los esfuerzos, y tanto el trazo peca de estética desfigurada, de angustiosas o quiméricas las instancias y pesa el convencimiento derrotado de no creer en las estrellas.

No es mi caso, mientras pueda mirar al cielo y contemplar la belleza de la luna a punto de estar iluminada el día 7 al 91% en conjunción con Aldebarán hacia el oeste del alba; la Tierra en su perihelio; Venus entre Capricornio y Acuario; Marte en Sagitario rojo hacia el horizonte, y después de las Cuadrántidas caídas de blanco el viernes, mañana las Pleyádes lloviendo fugaces. Imposible no soñar la magia si uno se conduce entre el índice y la mirada por este mapa a su alcance, por el que de niño me enseñó a moverme con la mirada explorada mi padre. Hay lugares, como las cumbres kárticas del Torcal de Antequera con su Aula del cielo, la ensenada del Mónsul en Cabo de Gata o la azotea hacia la nieve de Cádiar de la poeta Aurora Luque, en los que si el elíseo está despejado de luna se puede jugar con un lápiz imaginario a unir los puntos, los vértices y espacios en negro de las estrellas completando el dibujo de las figuras de sus constelaciones: Andrómeda, Cepheus, Cassiopeia, Orión, Auriga, Altair, Meissa, Xamidimura, Bellatrix. De todas las visibles, de las que se ocultan y de las que se mueven, saben de sus misterios y de su historia los tres Reyes que para San Mateo y los Papas León III, Silvestre II y Urbano V eran en realidad miembros de una prestigiosa casta de astrólogos de Babilonia, conocedores de las inmutables y al mismo tiempo cíclicas Leyes Cósmicas. Razón de sobra para pedirles este año la luminosidad de una estrella. Una octogonal de cultura mediterránea y europea, de Salomón y de la celebración de la cosecha, a la que los magos que nos visitan llaman la rosa del cielo.

Todos la necesitamos a modo de buen presagio. Pero regalo sobre todo para el 42% de los niños migrantes en su abandono en el campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, sin nada para escribir sus cartas ni buzón desde el que volarlas. Para ellos no son juguetes el mejor de los obsequios sino un poco de felicidad que les abrigue su edad indefensa y les abra un futuro a salvo del hambre, de la supervivencia precaria en un no lugar del que la mayoría prefiere no saber nada. Tenemos muchos la necesidad de otros deseos urgentes que nos cumplan Melchor, Gaspar y Baltasar como el cese de los crímenes de la violencia machista que en el pasado año nos dejó 55 mujeres asesinadas, la cifra más alta desde 2015, y que la justicia y la sociedad nos empeñemos más en conseguir que no se produzca a diario el efecto onda de matar esposas y madres con derecho a la libertad de sus afectos y decisiones. Igual que empieza a ser acuciante acabar con la proliferación de manadas y su cobardía feroz de violar el NO en contra de muchas jóvenes; la última en Almería el pasado miércoles. En 2018, el 62,3% de las agresiones sexuales fueron con penetración, el 54,8% consumadas por dos o tres hombres, y un 75% por grupos de cuatro varones. Y según el estudio de Geoviolenciasexual del año 2016 el 13,5% de estas agresiones fueron pornificadas, es decir que se fotografió o se grabó a la víctima mientras era violada. En esta lista de demandas subrayadas en rojo no falta la solidaridad con los 2,7 millones de personas pobres, sin hogar ni posibilidad de salir de la invisibilidad de las calles en las que una de cada seis muere, sin que nadie advierta que tienen corazón a pesar de que las veamos como fantasmas también desahuciados. Ni tampoco adolecer de políticos por encima de la niebla y que no nos hagan rehenes de sus posverdades, y también una ciudad que recupere su identidad sin delirios faraónicos ni patinetes a sus anchas.

Más suertudos somos los que trabajamos el oficio de vivir la cultura porque en este 2020 nos traen los Magos muchas celebraciones como la de la radio que se hizo informativa en Detroit hace cien años, y nos promete una azotea de comunicación y vanguardia, igual que las que revolucionaron la plástica y la literatura. Cien años acercándonos el blues, el foxtrot, el tango de Gardel y todo lo que nos hace bailar al ritmo del disfrute y de nuestra música del alma. Nos dejan en este bisiesto otras muchas efemérides conmemorativas como el estreno de El canto del ruiseñor de Stravinski con diseños de Matisse; la publicación de El ancho mar de los Sargazos de Jean Rhys y de El cementerio marino de Paul Valéry, dos libros a descubrir o de los que admirar su gran literatura. El arte de expresión más protagonista de este 2020 que nos obsequia con centenarios como los de Pérez Galdós, escritor de comprometida conciencia social y excelente periodista, y el de Miguel Delibes machadiano de la sencillez, ecologista y melancólico. Y el de Isaac Asimov que predijo los robots domésticos, el advenimiento de internet y la visita a Marte; el del combate codo a codo de Mario Benedetti; la maestría de una de las grandes damas de la novela negra como P.D. James; de Clarice Lispector exploradora de los rincones ocultos del lenguaje y sus límites, en Cerca del corazón salvaje y sublime en su novela sobre el renacimiento y la esperanza La pasión según G.H.; el de Boris Vian y su poesía de la imaginación y del amor en La espuma de los días, y a Ray Bradbury que contra la prohibición de la lectura nos enseñó a resistir como memoria de los libros vivos.

De cada uno pedí en mi carta sus libros y sus dones, y entre todos la sabiduría del maestro Emilio Lledó, mi autentico Rey de la ética y de la inspiración, autor del año elegido por Eva Díaz al frente del Centro Andaluz de las Letras que tiene en Isabel Oyárzabal y en Chaves Nogales sus escritores de obras celebradas como deleite cultural. Casi todo nos lo dejan, además de un trébol de oro, y el turquesa, el negro, y el burdeos con toque de dorado y azul de Melchor, Baltasar y Gaspar entre nosotros. A cambio, ellos nos piden que seamos mejores personas, respetemos concienciados el medioambiente, y digamos más a menudo te quiero.

Buen 2020 a todas y a todos, y que mañana sus zapatos estrenen sueños con música de jazz a su paso.