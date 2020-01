Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos, tengo 10 años y os quiero pedir solo una cosita. A ver: ·"El otro día mi papá me llevó de excursión a los estrechos de Valloré que están en Aliaga (Teruel), y lo pasamos chupi. En el bus vimos la peli 'Braveheart' ¡es más bonita que pa qué! Sobre todo me encantó aquella escena en la que el rey Eduardo piernas largas (que era más malo que arrancao), ofrece tierras y poder a unos cuantos nobles a cambio de sumisión. Entonces, William Wallace le contesta: "No, antes tiene que pasar por todas las casas y besarles el trasero a todos los escoceses por tanto años de abusos, etc." ¡Uf, qué valiente que era! Pues bien, yo lo que quería es que le mandases la peli a todos los que apoyaron al PSOE. Y, sobre todo, al de Teruel. A éste quiero regalarle 7 pelis porque el 7 es un número mágico, a ver si de esta manera se da cuenta de la metedura de pata. Solo quería esto, Reyes Magos porque, como sé que lo vamos a pasar canutas, no quiero abusar. En fin, como les iba diciendo, empezamos a caminar en la presa de Aliaga, y atravesamos unos estrechos preciosos. Tenían unas paredes de roca altísimas y unas pasarelas muy chulas. Después de la caminata, nos fuimos a comer a un restaurante de Alcañiz con los amigos. En fin, Reyes Magos, considero que estar en los estrechos de Valloré es el mejor regalo y con lo de la peli ya estoy servido. ¡Ah! Pondré mantecados, anís, hierba y agua en la chimenea. Recibir un sentido abrazo.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga