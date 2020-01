Tirano Banderas

El Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho oficial del presidente de Venezuela, se sitúa en el centro-oeste de Caracas y empezó a ser construido a mediados de 1884 bajo la dirección del conde italiano Giussepe Orsi de Mombello.

El Palacio está protegido por la Guardia de Honor Presidencial, integrada por los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad, comandada por un general, y depende directamente del comandante en jefe, que es el propio presidente de la República. Hace poco pasó de regimiento a brigada y se le incorporaron blindados Dragoon 300, provenientes del batallón de tanques Ayala.

En otra parte de la ciudad, el hotel en el que se hospedaba el grupo de los tres españoles fue el Cayena-Caracas, un cinco estrellas próximo al Consulado de España, a unos siete minutos a pie del centro comercial San Ignacio y a 37 kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde estos profesores habían llegado la tarde anterior en un vuelo procedente de Madrid.

Aquella mañana, una discreta pareja, él y ella, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), estaba sentada cerca de recepción y sabían que un auto oficial de Presidencia vendría a recoger a los tres jóvenes españoles media hora más tarde de aquella mañana de noviembre de 2009.

–Señor presidente -dijo el edecán-. Están aquí los españoles.

–Que pasen, los estaba esperando -contestó raudo Hugo Rafael Chávez Frías.

El primero de los españoles que pisó el amplísimo despacho del presidente se cuadró militarmente nada más divisarlo a lo lejos, y lo mismo hicieron los otros dos, aunque de una manera menos marcial, eso sí, con una amplia sonrisa en sus caras.

–Siéntense aquí, estaremos todos más cómodos.

Los españoles se habían acicalado un poco para la que habían calificado como la visita que podría cambiar sus vidas. Se habían puesto hasta camisa y chaqueta, y dejaron los vaqueros en el hotel. No podían disimular que todo aquello les emocionaba.

–¿Han tenido buen viaje? –y sin que les diera tiempo a responder a ninguno, continuó el presidente–. He visto por encima los papeles que me han remitido y me parecen muy bien, los están estudiando en mi gabinete. Digo que están bien porque esa debe ser la cobertura, el asesoramiento, pero que quede clara una cosa: yo soy el que les asesora a ustedes sobre lo que tienen que hacer en España. Como saben, sufrimos el acoso del imperialismo norteamericano y algunos otros gobiernos, como el suyo hasta hace poco, que ayudó en la intentona de deponerme, con poco éxito, como están viendo –y se rió fugazmente–. No recuerdo ahora mismo la cifra que se les va a abonar, es algo más de siete millones de euros, con cargo al centro o la consultora que dirigen. Ustedes tienen que ser mis corresponsales y del pueblo de Venezuela en Madrid, ¿entendido? La soberanía de la República tiene que ser respetada y nos van a dejar hacer la revolución. Lo importante es que ustedes crezcan allá y su partido llegue cuanto más lejos mejor, pero no sean unos huevones, tienen que moverse. Ya les contactarán mis hombres para algunas cosas que deben conocer, pero lo importante está dicho. ¿Quieren comentar algo? –dijo mientras se levantaba–. Pues que tengan ustedes muy buen viaje de vuelta a España, y disfruten de la noche de Caracas, es muy emocionante, se sorprenderán.

Había entrado en el despacho el edecán y dejó abierta la puerta. El primero de los españoles en entrar fue el que se despidió en nombre de todos, adoptando de nuevo una pose militar que acompañó de estas palabras: «Muchas gracias, comandante. Confíe en nosotros. Venceremos». Y salieron de la estancia sin mirar atrás y sin hablar entre ellos mientras atravesaban el antedespacho y salían a un largo claustro recorrido por la Guardia Presidencial. Bajaron las escaleras y volvieron a subir al auto negro que les había llevado hasta Miraflores, perdiéndose por las calles de Caracas. Ramón María del Valle-Inclán dejó escrito en 1926:

"Sobre una loma, entre granados y palmas, mirando al vasto mar y al sol poniente, encendía los azulejos de sus redondas cúpulas coloniales San Martín de los Mostenses. En el campanario sin campanas levantaba el brillo de su bayoneta un centinela. San Martín de los Mostenses, aquel desmantelado convento de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era, por mudanzas del tiempo, cuartel del Presidente Don Santos Banderas".