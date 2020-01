¿Eres Elfo?

Sus majestades de Oriente, San Nicolás y los elfos ya dibujan en el horizonte la estela de su despedida. Llámenme pesimista, aguafiestas, si lo prefieren, pero ¿sería posible plantear en este día tan señalado, día de Reyes, si no estamos devaluando la cultura del regalo? Las tarjetas bancarias están deseando morirse, están que echan humo. Échenle un ojo hoy al extracto de su cuenta corriente (mira bien, mira bien, como canta el soniquete del anuncio) y díganme si siguen siendo lo suficientemente elfos como para afrontar la cuesta de enero. La festividad del día seis, tal y como acontece socialmente y en lo que a los Reyes Magos se refiere, no es más que una tradición menor derivada del gran acontecimiento que realmente conmemoran estos tres personajes y que vino a sustituir a una serie de celebraciones paganas relacionadas con el solsticio de invierno: el simbólico reconocimiento por parte de tres representantes del mundo pagano de que Jesús es el hijo de Dios. Estos magos, tal y como se refieren en el Evangelio de Mateo, adoraron al niño nacido en Belén haciéndole entrega de oro, incienso y mirra: reconocimiento, respectivamente, a su realeza, divinidad y futuro padecimiento en la Pasión.

De este gesto tan particular, se deriva toda la cultura de esa noche mágica donde el regalo a nuestros niños, y por extensión también a nuestros mayores y a nosotros mismos, se torna en el verdadero protagonista. Y todo ello, en un marco donde, si bien afloran las buenas intenciones y el gusto por ver brillar la ilusión en los ojos de los pequeños, no debemos, por otro lado, olvidar que, con el tiempo, si uno no vive en continuo estado de alerta, esta costumbre puede derivar a un contexto de consumismo ritual, auspiciado por los señores del comercio y las cuentas corrientes, en el que los profesionales de la educación nos cuestionan con los siguientes lapidarios sobre el peligro de regalar en exceso: creamos niños egoístas, consumistas, caprichosos y tristes en los que, por un exceso de estimulación, se produce una suerte de anestesia emocional que les hace perder todo interés y toda ilusión. Hagan, ahora, memoria de todos aquellos regalos que, incluso sin desembalar, pueden llegar a amontonarse en las habitaciones de sus hijos. Y, dicho esto, saltemos, sin más, a la otra orilla: la de los márgenes, la de todos aquellos que cuentan poco o nada. Ningún niño del mundo debiera ver quebrado su derecho a serlo desde la insólita casualidad que le ha hecho nacer en una costa u otra y, por ende, pertenecer al mundo de los privilegiados o de los desarraigados. No estaría de más, si es que todos somos elfos, repito, como canta la publicidad, que dedicáramos cierta atención colaborativa con instituciones sin ánimo de lucro que se dedicaran a hacer llegar la ilusión del seis de enero a aquellos niños que no suelen encontrarse en el trayecto directo de las cabalgatas de Reyes.

En mi casa, particularmente, también se estila el cuarto Rey Mago, el que mis hijos vienen a denominar como el 'Rey Malo': un señor fabuloso que se hace presente pasado el día seis, cuando todo está en calma, y, en mitad de la noche, arrambla con todos los juguetes no usados u olvidados en los más profundos rincones. Juguetes que claman por la justicia de ser entregados a algún niño que los sepa aprovechar. Y por otro lado, y aquí fijo los ojos en el mundo adulto, no olviden que, si bien un buen regalo nos hace ilusión a todos, el verdadero y más valioso presente con el que podemos obsequiarnos a lo largo de una vida que no sabemos si concluirá dentro de sesenta años o sesenta minutos es el tiempo afectuosamente dedicado. Los bolsos, corbatas y perfumes que regalamos a los seres queridos, probablemente, se tornarían en paseos, encuentros y compañía de calidad si supiéramos que la vida nos los fuera a arrebatar mañana. Midan todos los datos que les doy, busquen el equilibrio para disfrutar de esta festividad sin que la festividad llegue a deshumanizarlos. Y, si hemos de hablar de elfos, yo, personalmente, prefiero quedarme con aquella que rezaba: «Antes, prefiero una vida mortal a tu lado que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola».